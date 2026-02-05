1. נעה מבורך היא לא הסיפור. הדבר האחרון שנכון הוא שהוויכוח הזה יתנהל לגופו של אדם. אני בטוח שמדובר באישה מלאת ערכים, אידיאליסטית, שפועלת מתוך כוונה טובה לשם שמיים. ככה גם התרשמתי מהמפגש הקצר שלי איתה לפני שבועיים, בבוקר הדיונים שיזמו חבריי בערוץ 7 בירושלים.

יחד עם זאת מותר להגיד שאם מובילות "שותפות לשירות" מחזיקות בדעות שמאל והביאו איתן מהבית פוזיציה נגד ממשלת הימין, או פועלות להפלת הממשלה בדרכים נוספות, זו שאלה גדולה מאד על המוטיבציות שלהן ומעלה חשד שהשיקולים שלהן לא טהורים.

2. הויכוח על גיוס החרדים אמוציונלי מאד. גם אני נסחפתי בו לדציבלים צורמים לא פעם. כתבתי בחריפות מאד על אטימותה של ההנהגה החרדית, הפוליטית והרבנית, ולא פחות חריף על אותם קולות שמגוננים על התנהלות ההנהגה החרדית בתוך הציונות הדתית.

אני חושב שאין אף הצדקה להגן על השתמטות החרדים. אני מבין את הפחדים שלהם - אבל קורא להם להתבגר ולהתגבר. בדיוק כמו שהבנתי את פחדי מפגיני קפלן, אבל לא הצדקתי את התפרעותם או סרבנותם.

3. באופן אישי שירתתי במלחמה הזו ארבעה סבבים וברוך ה' יש לנו כבר צו נוסף לתעסוקה הבאה במאי. אני שמח מאד על השירות הזה וגם רואה מצידי כמה האירוע הזה שוחק את כל החיילים, את הבית, את הזוגיות והמשפחה, כולל אותי ואת ביתי שלי.

מי שראה את אחיו בשעת צרתם ושתק ייזכר לדיראון עולם. אני גם שילמתי מחירים אישיים על השמעת הדעות האלה ולא אכנס לכך כאן.

4. עכשיו השאלה מה עושים: כרגע יש על השולחן חוק גיוס לא מושלם, אבל היסטורי בהישגים שלו. חוק שאם יעבור יביא לראשונה לשינוי ביחס של הנהגת החרדים לצעירים שאינם לומדים בישיבות ומתגייסים. אני מאמין שברגע שגיוס לצה"ל ינורמל עבור מי שלא לומדים ויראו שיש יחידות ששומרות על אורח החיים החרדי, הסכר ייפרץ.

בנוסף לראשונה מחוקקים חוק עם סנקציות, אישיות ומגזריות, באם לא יעמדו ביעדים. זה חוק תקדימי והיסטורי. לכן הקיצוניים החרדים מפגינים נגדו כל יום בהיסטריה.

יש עוד לא מעט תיקונים לעשות בחוק ועובדים על זה ברצינות. החוק עובר כרגע שינויים ובעצמי נפגשתי בענין עם חבר הכנסת בועז ביסמוט והתרשמתי שיש לו אוזן קשבת מאד.

הוא מבין שהדגש חייב להיות על לוחמים ולא רק מתגייסים ליחידות טכנולוגיות למשל; עושה מאמץ להכניס לחוק את ישיבות ההסדר החרדיות - בדגש חשוב על ישיבות לחיילים שיעברו טירונות 07 ויהיו לוחמים. מטפל בהורדת התקצוב לישיבות שאינן מעודדות גיוס ובעיקר במנגנוני האכיפה וההגדרה של מי לומד ומיהו חרדי - שתי הלקונות הכי בעייתיות ופריכות בכל חוק.

5. אחרי שאמרתי את כל זה, בדיוק באותה נשימה שאני מבקר את מגיני ההשתמטות, אני מבקר מי שהפך את הנושא לפוליטי. זה ביזיון שגם פוגע בגיוס החרדים. החיבור עם מחאת קפלן והואפוזיציה, כולל הסיפור הכספי של מימון הקמפיין הזה בידי גורמים הקשורים למחאת קפלן, מספר הרבה על המוטיבציות של הקמפיין הזה.

6. אבל זה לא רק הכספים של קפלן והפרזנטוריות של האירוע הזה. יש כאן קמפיין מכוער שבמשך שנתיים פילג ושיסע את הציונות הדתית מבפנים. יצרו כאן כאוס על סוגיית הגיוס, כאילו קוראי עלוני השבת הם אלה שבאמת יחליטו אם החרדים יתגייסו או לא.

חמור מכך צבעו את נציגי מפלגת הציונות הדתית וקואליציית הימין בתור אנשים שבכלל לא רוצים שהחרדים יתגייסו, אלא עושים הכל כדי שהחרדים לא יתגייסו לצה"ל. יצרו כאן נרטיב שיקרי כאילו סמוטריץ, סטרוק וחבריהם "דורסים את המילואימניקים" ושמדובר בחבורת "עסקנים כנועים" שמוכרים את ערכיהם בעד נזיד ג'ובים ומה לא.

הם בנו נרטיב בזוי ופימפו אותו במליוני שקלים, כשהוא מכוון אישית נגד שליחי ציבור נאמנים שפועלים אחרת בסוגיית הגיוס, ללא פופוליזם וללא כותרות. שליחי ציבור שילדיהם, חתניהם, יועציהם ומשפחתם משרתים במילואים. רק לשם הדוגמא: שלושה יועצים של סמוטריץ משמשים כמ"פ במילואים. מנכ"ל מפלגת הציונות הדתית שירת מעל 400 ימי מילואים, וכל ח"כ שם מחזיק קרוב משפחה שנפל או נפצע ויועץ ששירת מאות ימי מילואים.

7. אני כותב שהקמפיין הזה עלה מליוני שקלים, כי אני יודע כמה קמפיין עולה. כל סבב בעיתוני המגזר מגיע לכמה עשרות אלפי שקלים (מי שצריך הצעת מחיר שידבר איתי) וכששלושה ארגונים מפרסמים בסוף שבוע מודעות בפריסה כזו העלות מסתכמת בסביבות 100,000 ש"ח. גם אם זה לא קורה באופן עקבי כל שבוע אתם יכולים לעשות לבד את החשבון.

תוסיפו לזה קידום באתרי המגזר, בפייסבוק, שלטים ומודעות ביו"ש, אינסרטים צבעוניים בעלוני השבת, פרסום בעיתונים ארציים כמו ישראל היום (שם המחירים הרבה יותר גבוהים ומודעה אחת בודדה יכולה להגיע לעשרות אלפי שקלים) ותגיעו בקלות למליוני שקלים. ככה שלמישהו היה המון מוטיבציה להשקיע בקמפיין הזה.

8. אם הקמפיין היה קמפיין מכבד הייתי תומך בו. בתחילת הדרך זה היה המצב ופירגנתי לחבר'ה האלה לגמרי. הם גם ביקשו ממני פעם להפיץ טור שלי בסמסים לכל הציונות הדתית והשבתי להם בחיוב בשמחה. אבל הקמפיין חצה מהר מאד את גבולות הטעם הטוב ומקמפיין שדורש מחברנו בממשלה לפעול יותר למען גיוס החרדים (והם חד משמעית לא עשו מספיק וחבל מאד) הוא הפך לקמפיין השמצה ונגטיב בדרכים מכוערות.

9. אבל כנראה לאותם אנשים שהשתלחו פה שנתיים בכל מי שחושב אחרת מהם יש עור דק מאד. פתאום ביטול פאנל בכנס זה נורא ומכוער. כאילו לא פרסמתם רק השבוע בעלוני השבת את סמוטריץ עם שטריימל כדי לספר לעולם שהוא בכלל בובה כנועה של גולדקנוף.

אני אישית חושב שהעיתוי של ביטול הפאנל כשנציגת הארגון כבר בצ'ק אין היה בעייתי מאד ולא מכבד. מבירור שעשיתי עם אחד המארגנים אמר לי שהיו המון מנהלים שכעסו והרבה מהם איימו לפוצץ את הפאנל אם תגיע והם לא רצו בלגן בכנס ולא שתצא בבושת פנים ושאם הייתה מגיעה וחוטפת צעקות הייתה יוצאת בבושות גדולות הרבה יותר.

הסערה התפוצצה בעקבות תחקיר ערוץ 14 שהתפרסם לילה קודם וגרם לתסיסה וכך הגיעו לרגע שבו כבר יצאה מהבית בדרכה לאילת והם הבינו שזה הולך לקראת פיצוץ. מבחינתם היה כאן ניהול משבר בצורה מקצועית, כדי לא להגיע לאי נעימות, כנראה לא באופן הכי מוצלח. לדבריהם הם גם הזמינו אותה לבוא לכנס במלון ללא השתתפות בפאנל, אבל סורבו.

מכאן ועד לספר לנו שהיא "סולקה בבושת פנים", "גורשה" כמו במקרה קמצא ובר קמצא, כאילו ישבה סביב השולחן ונקראה לצאת בצעקות - המרחק גדול. קיבלה ביטול להשתתפות בפאנל, כמו שקורה או קרה לכל אחד שמשתתף בכנסים ופאנלים (גם לי) וזה לא נעים ומבאס ממש ומאכזב מאד.

10. בסוף לא שמעתי אף תשובות על תחקיר ערוץ 14 שעורר את הסערה. יש כאן קמפיין של אוי אוי אוי כמה נעלבנו וכמה התייחסו אלינו לא יפה ופויה, בלי אף תשובה עניינית.

אשמח להבין איך נשים שדוגלות בטוהר המידות מסבירות את העובדה שבשם נושא הגיוס הקדוש הן מערבות פעילות פוליטיות עם אג'נדה שמאלנית פרוגרסיבית, שפועלות נגד הימין ונגד הממשלה, תומכות בממשלה עם מנסור עבאס וברית ערבית-יהודית ומערבבות בין נושא קדוש כמו גיוס חרדים לקמפיין ציני בניסיון להפיל ממשלה נבחרת.