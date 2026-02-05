נתניהו מציג את תשובותיו למבקר המדינה רועי אברהם, לע״מ

ראש הממשלה בנימין נתניהו חשף הערב (חמישי) את תוכן תשובותיו למבקר המדינה בנוגע לאירועי השבעה באוקטובר ומה שקדם להם.

נתניהו הציג מסמך עב כרס הכולל תמלילים ודיונים ביטחוניים מ-12 השנים האחרונות, וטען כי מדובר בחומרים שהפתיעו אפילו את חברי הקבינט, לאחר שנחשפו לדברים ההופכים לגמרי את הנרטיב שהוצג בתקשורת בשנתיים האחרונות.

לדבריו, המסמך חושף את התנהלותו והחלטותיו לאורך השנים, כולל בבוקר הטבח עצמו, וכי מדובר במידע קריטי שחייב להיות מונח בפני הציבור כולו כדי להגיע לחקר האמת.

דבריו של נתניהו הופנו נגד החלטת בג"ץ לעצור את בדיקת המבקר בעקבות בקשת היועמ"שית. "במשך שנתיים עבד המבקר בחופש פעולה מלא, אבל שישה ימים בלבד לאחר שמסרתי את תשובותיי - החליט בג"ץ לעצור מייד את עבודתו. האם זו יד המקרה? תשפטו אתם", אמר.

הוא קרא לבית המשפט לבטל לאלתר את צו הביניים ולאפשר למבקר להמשיך בחשיפת האמת, תוך שהוא מדגיש כי עצירת הבדיקה מונעת מבעלי תפקידים לשעבר במערכת הביטחון להיחשף למסמכים ולהתייחס לדברים הקשים העולים מהם.

לצד הביקורת על מערכת המשפט, שב ראש הממשלה על הצעתו להקמת ועדת חקירה לאומית "שוויונית ודמוקרטית".

לפי הצעתו, הרכב הוועדה לא ייקבע על ידי בג"ץ או הממשלה, אלא על ידי נציגי הציבור בכנסת, כאשר מחצית מחבריה ייבחרו על ידי הקואליציה ומחציתם על ידי האופוזיציה, בדומה למודל האמריקני שהוקם לאחר אסון התאומים.

נתניהו הצהיר כי הוא יהיה הראשון להתייצב בפני ועדה כזו ולהשיב על כל השאלות, והוסיף כי רק בדרך זו, שתמנע טיוח והסתרה, יוכל עם ישראל להגיע לחקר האמת ולריפוי המיוחל.