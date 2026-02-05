בן גביר בהערכת מצב: היועמ"שית שמה רגליים במלחמה בפשיעה צילום: דוברות

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, קיים הערב (חמישי) הערכת מצב מיוחדת בעקבות גל הפשיעה והרציחות הגואה במגזר הערבי.

בפתח הדיון, השר הביע תמיכה מלאה במפכ"ל המשטרה ובסגל הפיקוד, ותקף את היועצת המשפטית לממשלה, אותה האשים בעיכוב ובחסימת הכלים הדרושים למשטרה כדי להתמודד עם ארגוני הפשיעה.

"אני יודע שהיועצת המשפטית שמה לנו רגליים", הצהיר בן גביר, "היא לא מאפשרת למשטרה את מה שכל משטרה במדינה דמוקרטית מקבלת כדי להילחם בטרור הפלילי".

במהלך הערכת המצב, הודיע השר על שורת צעדים מבצעיים מיידיים שנועדו להגביר את הנוכחות המשטרתית במוקדי החיכוך. "שוחחתי היום עם המפכ"ל והחלטנו להוציא עוד כוחות משמעותיים לשטח. אנחנו מפסיקים אימונים כדי לתגבר את הכוחות ולבצע פעולות יזומות נגד מחוללי הפשיעה", אמר בן גביר והוסיף כי הוא מאמין שעיבוי הכוחות יוביל לבלימת התופעה.

לצד זאת, השר מתח ביקורת על חלק מנכבדי המגזר הערבי שאינם משתפים פעולה עם המשטרה, וכינה זאת "טעות גדולה מאוד" שפוגעת במאמצי האכיפה.

למרות המצב הקשה במגזר הערבי, השר בן גביר ביקש להציג "נקודות אור" המעידות, לדבריו, על הצלחת המדיניות במקומות אחרים. על פי הנתונים שהציג, מתחילת השנה נרשמה ירידה של 20% במספר מקרי הרצח במגזר היהודי.

"אני מאמין שמה שאנחנו עושים במגזר היהודי, אנחנו יכולים וצריכים לעשות גם במגזר הערבי", סיכם השר.