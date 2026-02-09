אירוע מיוחד ומרגש התקיים בשבוע שעבר באולמי "דימול פלטינום" ברמת גן- עמותת עזר מציון קיימה יום כיף מיוחד לנשים המתמודדות עם מחלת הסרטן.

היום התקיים בדיוק ביום המודעות הבינלאומי למחלת הסרטן והשתתפו בו כ-300 נשים מכל רחבי הארץ שמלוות במהלך השנה כולה ע"י תומכי ותומכות הרווחה של העמותה במחלקות האונקולוגיות ובבית אורנית בפתח תקווה.

ערוץ 7 הגיע לאירוע לדבר עם המארגנים וגם עם המטופלות שסיפרו על ההתמודדות שלהן ועל היום המיוחד.

רבקה פרידמן, מנהלת המחלקה למבוגרים חולי סרטן בעזר מציון בעזר מציון סיפרה על היום המיוחד שמתקיים מדי שנה: "יש לנו 300 נשים שהוצאנו מבתי חולים, מטיפולים, ליום כיף של הפוגה, לצאת מהחולי וליהנות בכיף. יש להן פה יצירות, תכשיטים, איפור, מניקור, גבות, קשירת מטפחות. רק דבר אחד אנחנו רוצים: שיעלו חיוך ושיהיה להן כיף. זו מטרת היום. אנחנו עושים הרבה ימים. בבית אורנית אנחנו מסתכלים על כל המשפחה, על כל מה שהיא צריכה ואנחנו תמיד לצד החולים. בסוף השמחה שלהן היא המשימה שלנו".

טובי, מתמודדת עם מחלת הסרטן סיפרה לערוץ 7: "באתי להתפנק כמו כל הבנות ונתונים לנו פה ארוחה טובה, הוואי, וכמובן רגע של נחת לעצמנו. עם כל הזמן אנחנו עסוקות לתפעל את הגוף שלנו, אז עכשיו זה גם הנפש, שזה מאוד מאוד חשוב". רבקה, שגם היא מתמודדת עם המחלה, הוסיפה: "פעם ראשונה חליתי בשנת 2001, ובסוף 2025 זה התגלה אצלי מחדש. עכשיו אני בכמה טיפולים והמקום היחידי שהגעתי אליו זה לפה. זו הזדמנות לפגוש חברים, להתלבש. אני משתדלת לראות טוב, וזה קשה".

לדברים של השתיים הצטרפה גם רויטל, שחלתה וניצחה מספר פעמים את המחלה. "קרוב לעשר שנים שכל שנה וכל דקה עזר מציון מלווים אותי לאורך כל הדרך, באשפוזים ובבית אורנית. זו לא פעם ראשונה שאני חולה, וכל פעם צריך לצעוד קדימה כדי להבין שאפשר לנצח את המחלה. היום הזה הוא באמת יום גדול לכל חולה וחולה. זה לא מובן מאליו לעזוב את יום הטיפולים ולהגיע למקום הזה", סיפרה רויטל.

במהלך היום המיוחד השתתפו גם מתנדבות של עזר מציון שסייעו למתמודדות עם המחלה. חני ריץ', משפיענית רשת ומתנדבת בעזר מציון שהשתתפה באירוע סיפרה: "אני באה להתנדב ביום הזה של עזר מציון כבר בערך ארבע שנים, וזה יום מטורף. גם לנשים המתמודדות וגם למשפחות שלהן וזה כל כך חשוב".

שרון סלם, תומכת הרווחה של העמותה בבית החולים איכילוב סיפרה לערוץ 7 על מיזם חלוקת המטפחות שמחולקות באירוע. "מיזם המטפחות כאן נולד לפני כשבע שנים. אני מפרסמת ברשתות ומיד פונות אלי הרבה חברות ששמחות לתרום מטפחות שוות. כל אחת יוצאת מפה עם שלוש-ארבע-חמש וגם עשר מטפחות, וכולן יוצאות מפה שמחות. גם מי שתורמת וגם מי שמקבלת", סיפרה שרון.

יומי דז'ילובסקי, מנהל המחלקה לילדים חולי סרטן בעזר מציון מציין: "אנחנו נמצאים כאן באירוע מאוד מיוחד, אירוע מאוד מרגש. אני פוגש פה נשים גיבורות, אימהות לילדים חולים ונשים שמתמודדות בעצמן ונמצאות באמצע מסע יומיומי על החיים שלהן. לבוא לפה ולראות את האור בעיניים, לראות את החוסן, את החבורה הנפלאה שמגיעה לפה בשביל לשכוח לכמה שעות מהטיפולים ומשגרת החיים שלהן שהיא מאוד מאוד קשה, זה מחמם את הלב".

"זה רק מראה כמה עזר מציון חושבת על כל פרט, על כל פעולה שיכולה לעשות להן טוב, לגרום להן טוב והיום הזה הוא לא פחות יעיל מטיפול כימותרפי. אנחנו מאחלים להן בריאות טובה, שהן ימשיכו הלאה לשגרת חיים רגילה. זה מה שאנחנו מאחלים להן ביום כזה שהן באות ומתדלקות כוחות", הוסיף דז'ילובסקי בשיחה עם ערוץ 7.

צילום: ערוץ 7

