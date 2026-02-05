תיעוד: קנגורו שנגנב מבית שאן אותר בדירה בתל אביב צילום: דוברות המשטרה

אירוע חריג שהחל בצפון הארץ הסתיים הערב (חמישי) בלב שכונת צהלה היוקרתית בתל אביב: בתום חקירה מאומצת של שוטרי המחוז הצפוני, הצליחו לוחמי יס"מ תל אביב לאתר גור קנגורו נדיר שנגנב לפנות בוקר מגן חיות בעמק בית שאן.

הדיווח הראשוני התקבל הבוקר במשטרת ישראל, לאחר שצוות גן החיות גילה כי במהלך הלילה פרצו שני חשודים למקום וגנבו גור קנגורו מסוג "וולבי לבקן" - זן נדיר וייחודי.

עם פתיחת החקירה בוצעו פעולות טכנולוגיות ומודיעיניות שהובילו את החוקרים לכתובת ספציפית בצפון תל אביב. לוחמי היס"מ שפרצו לדירה הופתעו למצוא את גור הקנגורו כשהוא מוחזק בתנאים ירודים ולצידו חיות אקזוטיות נוספות. למקום הוזעקו מיד גורמי מקצוע ורשות הטבע והגנים כדי לבחון את מצבו הבריאותי.

במהלך הפשיטה על הדירה בצהלה, עצרו השוטרים לחקירה חשוד בן 63 שהיה במקום. המשטרה צפויה לבקש מחר מבית המשפט להאריך את מעצרו.