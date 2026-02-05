חזרה לעצמה. אחרי עונה מסוייטת, נדמה שמכבי ת"א חוזרת לעצמה בדיוק בזמן.

אחרי שהביסה את עירוני קריית שמונה במשחק הבכורה של מאמנם החדש, רוני דיילה הנורבגי במסגרת ליגת העל בכדורגל, הערב (חמישי) הביסה מכבי ת"א גם במסגרת גביע המדינה בכדורגל כשניצחה את מכבי יפו מתחתית הליגה הלאומית בתוצאה 5:0.

מכבי ראתה מה קרה אמש לבית"ר ירושלים ועלתה הערב בהרכב חזק ובלי לזלזל ביריבה שממול.

דור פרץ שהתרגל בשנה האחרונה לכבוש, היה הערב על תקן המבשל כאשר בישל את הראשון לעידו שחר בדקה ה-23. 8 דקות לאחר מכן בישל פרץ את השני של מכבי, הפעם לאבו פרחי ובדקה ה-52 בישל שער נוסף, הפעם לקשר הרכש החדש סהיטי שכבש את שער הבכורה שלו במדי מכבי ת"א כבר במשחקו הראשון.

רוי רביבו כבש בתווך שער גם הוא בדקה ה-33 וסהיטי סגר את הסיפור עם השני שלו והחמישי של מכבי בדקה ה-71.

מכבי מעפילה אל חצי גמר גביע המדינה בכדורגל כשהיא מצטרפת אל מכבי חיפה, בני יהודה והפועל באר שבע שהעפילו כבר לשם ובעיקר חוזרת לעצמה וליכולת שאיפיינה אותה בשנים האחרונות. בדרך לזכיה בגביע המדינה בכדורגל?

יפו, שנלחמת על חייה בליגת המשנה וניצבת במקום ה-14 ונחשבת לקבוצת ההגנה הגרועה בליגה השניה, חלמה על סנסציה אך קיבלה יריבה קשה במיוחד, כזו שלא השאירה לה אף סיכוי.