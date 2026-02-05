ולנסיה הספרדית לא רצתה להגיע לישראל. להנהלת היורוליג היא אמרה שזה מהחשש למתקפה איראנית אך האמת היא שהיא חששה להפסיד שוב אל מול קהל ישראלי עויין וזועם.

ובכל זאת, ולנסיה הגיעה לישראל למשחק מול הפועל ת"א במסגרת המחזור ה-27 ביורוליג, וזכתה לקבלת פנים נעימה כשהפכה פיגור בן 16 נקודות לניצחון גדול בהארכה בתוצאה 104:99.

הפועל הגיעה למשחק הערב בלחץ גדול אחרי שלושה הפסדי יורוליג רצופים וארבעה הפסדים רצופים בכל המסגרות, אך שידרה כלפי חוץ שהכל יכול להשתנות. אז שידרה.

הפועל שוב הובילה לאורך מרבית שלבי המשחק ובשיא עמד ההפרש לזכותה על 16 נקודות, עם 50:66, אך שוב כשלה ברגע האמת, ברבע הרביעי כשאיפשרה לאורחים מולנסיה לצמק את ההפרש כולו והשתיים הלכו להארכה.

גם בהארכה הפועל נראתה רע, החטיאה בלי סוף ולא הצליחה לעמוד בהגנה. זה נגמר עם הפסד יורוליג רביעי ברציפות, כזה שמאיים להרחיק אותה מצמרת טבלת היורוליג אותה הובילה עד לפני שבועיים בלבד, לקבוצה אותה ניצחה אשתקד בדרך לזכיה היסטורית במפעל היורוקאפ האירופי. אולי היורוליג גדול על האדומים מת"א?