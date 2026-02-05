הפרשן לענייני ערבים של i24NEWS, צבי יחזקאלי, מסביר מדוע מדינות ערב, שקראו במשך שנים להפלת "ראש הנחש" בטהראן, החלו פתאום לשלוח גלגלי הצלה למשטר האייתולות.

לדברי יחזקאלי, טראמפ אמנם איים בתקיפה, אך הסכים לשוב ולדבר עם איראן, בין היתר בלחץ המדינות הערביות. "מדובר באותן מדינות שבמשך שנים העשוו את חמינאי להיטלר, אך כעת שינו את הטון", הוא אומר.

הסיבה לכך, לדבריו, היא חרדה עמוקה הרבה יותר מאשר האיום האיראני: החשש שישראל תהפוך לשכנה לגיטימית במזרח התיכון.

"רצון למגר אויב זה דבר אחד," מסביר יחזקאלי, "אבל מעל הכל קיימת החרדה שאחרי קריסת המשטר באיראן, תקום שם מדינה שתתקרב לישראל. זו הדינמיקה השבטית הקלאסית: אני ובן דודי נגד הזר, אבל בסוף - אני והזר נגד השכן. במקרה הזה, שנאת השכן הישראלי גברה על הרצון למגר את האויב האיראני".

בנוגע לממשל האמריקני, יחזקאלי מצביע על חוסר ודאות מכוון. מצד אחד טראמפ מצהיר שאין לו עניין במשא ומתן, אך מצד שני הדיווחים על חידוש השיחות הולכים ומתרבים. "טראמפ משחק משחק כפול," הוא אומר. "לא בטוח שמתקפה תצא לדרך מיד. יש כאן שתי אפשרויות: או שהוא ממשיך למצות לחץ דרך מו"מ, או שמדובר בתרגיל הטעיה בדרך לפעולה צבאית".

לסיכום, יחזקאלי מדגיש כי אם תתרחש בסופו של דבר מתקפה, השאלה האמיתית תהיה המטרה שלה: "האם זה נועד כדי לכפות הסכם נוח יותר, או כדי להגיע להכרעה סופית ולהפיל את המשטר. כך צריך לקרוא את המפה המזרח-תיכונית כרגע".