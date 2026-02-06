אביו של המחבל שרצח שני מתפללים יהודים ביום כיפור האחרון פרסם ברשתות החברתיות דברי הסתה אנטישמיים קשים, בהם הצדקה לשואה.

ד"ר פארג' אל-שאמי, רופא בכיר שעבד לצד הצלב האדום הבינלאומי באזורי מלחמה באפריקה ובאפגניסטן, העלה לחשבון הפייסבוק שלו פוסט ובו כתב כי "יהודים ומוסלמים חיו יחד בהרמוניה במשך דורות, עד שהגיע היטלר ועשה להם את המגיע".

הרופא הוסיף כי ישראל היא "מדינה שנבנתה על גולגולות הפלסטינים", והשווה את המאבק הפלסטיני לסיפור הצלתו של משה רבינו מהיאור: "גם אם יישאר ילד פלסטיני אחד בלבד, והוא יושלך למים כמו משה - הוא ינצח בסוף".

הפרסום עומד בסתירה מוחלטת להודעת ההתנצלות שהפיצה משפחת אל-שאמי מיד לאחר הפיגוע.

באותה הצהרה נכתב כי המשפחה "מזועזעת ומגנה בתוקף את הפיגוע נגד אזרחים חפים מפשע", וכי "ליבנו עם הקורבנות ובני משפחותיהם".

בפיגוע ביום כיפור נרצחו שני יהודים בדקירות סמוך לבית הכנסת, ושלושה נוספים נפצעו קשה.