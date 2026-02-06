דריכות לקראת פתיחת סבב השיחות הישיר בין איראן לארצות הברית היום (שישי) בעומאן בין השליח המיוחד סטיב וויטקוף לשר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י.

רשת "אל ג'זירה" חשפה את פרטי מסמך המסגרת שגיבשו המדינות המתווכות - טורקיה, קטאר ומצרים - בניסיון למנוע הסלמה צבאית באזור. המסמך, שהועבר לשני הצדדים, מציב תנאים נוקשים במיוחד כלפי המשטר האיראני שספק אם ייענה להם.

על פי הפרטים שנחשפו, המסמך כולל דרישה להפחתה משמעותית של רמת העשרת האורניום באיראן, כאשר כל מאגר האורניום שכבר הועשר יועבר למדינה שלישית.

בנוסף, איראן תידרש להתחייב שלא להעשיר אורניום כלל למשך שלוש שנים, ולאחר מכן רמת ההעשרה לא תאושר ברף נמוך מאוד.

המסמך כולל סעיפים מרחיקי לכת בתחום האזורי: התחייבות איראנית שלא להעביר נשק וטכנולוגיות למיליציות ולארגוני טרור שאינם מדינות והתחייבות דרמטית שלא להתחיל בשימוש או בפיתוח נוסף של טילים בליסטיים - נושא שטהראן סירבה בתוקף לדון בו עד כה.

למרות הלחץ הכבד של טורקיה וקטאר להצלחת המגעים, בישראל סבורים כי השיחות הללו נועדו לכישלון מראש.

בעוד איראן דרשה לעסוק בשיחות אך ורק בנושא הגרעין, ארצות הברית, בגיבוי ישראלי, דחפה להכללת נושאי הטילים הבליסטיים, הפעילות האזורית והפרת זכויות האדם באיראן.

בפגישות שקיים השליח האמריקני סטיב ויטקוף בישראל השבוע, הועבר מסר לפיו המצב הרגיש של המשטר האיראני כיום, מאפשר לדחוק אותו לפינה הרבה יותר מבעבר.