רון גושן ז"ל, אדם בריא בן 47, אב לארבעה ילדים, טס לאילת לנופש גיבוש מטעם העבודה. הוא התייבש, פונה לבית החולים יוספטל - ומשם החלה שרשרת כשלים שהובילה למותו.

בכאן חדשות פורסם תחקיר לפיו באילת מתגוררים כ-65 אלף תושבים, ובעונה החמה מצטופפים שם עוד כ-140 אלף נופשים ביום. בית החולים יוספטל שבעיר מרוחק כ-240 קילומטרים מכל מרכז רפואי נוסף. לאורך השנים פורסמו דוחות רבים של מבקרי המדינה על מה שמתרחש בו. בין היתר, שירותי החירום והרפואה הדחופה ניתנים בחלקם על ידי רופאים חסרי ניסיון, והמתמחים ביוספטל נדרשים לבצע תורנויות כפולות ויותר ממתמחים בבתי חולים אחרים.

מקופת חולים כללית שלה שייך בית החולים יוספטל נמסר כי בבית החולים מושקעים משאבים רבים, נפתח מערך אונקולוגי עם רופאים מבית החולים בלינסון, ושירותי קרדיולוגיה עם רופאים מבית החולים קפלן.