ארקדי אטקין היה טייס קרב מצטיין בצבא האדום של סטלין. הוא היה סגן אלוף ומפקד טייסת ונכון לו עתיד מזהיר בצבא של ברית המועצות. לרוע מזלו הוא היה יהודי ומה שגרוע עוד יותר אחיו נחשד כפעיל ציוני, מעשה שהינו עבירה חמורה בעיני השלטון.

האח הצליח למזלו הטוב לחמוק מידו הארוכה של הק.ג.ב ואולם ארקדי שילם את המחיר. בשלטון הבולשביקי די היה בכך שאחיו נחשד בעבירה כדי להפוך את זה עליו . הוא הודח מהצבא, הורד בדרגה, נשללה ממנו הפנסיה הצבאית אך בכך לא תמה הרדיפה נגדו הוא הוגלה עם משפחות לסיביר. כעבור שנים הוא עלה לארץ והתגורר בירוחם ולאחר מכן במזכרת בתיה. ארקדי קבור בהר הזיתים. מגיע בהחלט לארקדי שנזכור אותו ונקדיש לו את הטור הזה אבל כפי שאתם מבינים נזכרתי בארקדי לא בכדי.

דוד זיני שרת את מדינת ישראל כחייל בצה"ל והגיע לדרגת אלוף. מדובר באדם ערכי ומוסרי שוועדת גרוניך לא מצאה בו כל רבב. למרות שסרקה את התנהגותו מאז גן הילדים ועד היום לא עלה שמץ פסול בעניין טוהר המידות שלו והוא אושר לכהן כרא"ש השב"כ. ועדת גרוניס (הוועדה המייעצת למינויים לתפקידים בכירים) נדרשה לבחון לגבי מועמדותו של האלוף דוד זיני לראשות השב"כ את טוהר המידות, היעדר ניגוד עניינים, ואת עמידתו בכישורים הנדרשים לתפקיד. הבדיקה התמקדה בבחינת עברו, התנהלותו המקצועית והאישית, כדי להבטיח התאמה לסטנדרטים הגבוהים של התפקיד הביטחוני הרגיש. כאמור, דוד זיני נמצא צח כשלג והמינוי שלו לראש השב"כ אושר.

למרות שהמינוי היה אמור לעבור בצורה חלקה זה לא קרה. קמפיין מכוער ומתוזמר ניסה להכשיל את המינוי של דוד זיני וגופים שהינם אבירי איכות השלטון ניסו לסכל את המינוי בטענות שונות ומשונות. תקשורת התבהלה לא מצאה כל פגם באישיותו של דוד אבל בכל זאת מצאה בו פגמים אחרים. בין הפגמים שבעטים המינוי לא נתפס ככשר בעיניהם, היותו בן למשפחה בת אחת עשרה ילדים, שהינה עבירה ידועה בספר החוקים של ה"נאורים", אמירות "בעייתיות " בעינהם, שאמר אביו, שכן "חופש הביטוי", לא כולל אותו ושמור רק לאוכלוסיות אחרות בצלמם ובדמותם, בשום אופן לא לדתיים, לביביסטים ולמתנחלים.

"התנועה לאיכות השלטון" וקבוצת בכירים לשעבר, בהם דן חלוץ, משה יעלון וגיא צור, הגישו עתירות לבג"ץ נגד מינויו של האלוף במיל' דוד זיני לתפקיד ראש השב"כ. העותרים טענו להליך מינוי פגום, ניגוד עניינים, ושיקולים זרים, וביקשו להקפיא את המינוי בשל חשש לפגיעה בעצמאות השירות. למרבה הבושה התברר כי טענות העותרים התבססו על כתבות שהתפרסמו בתקשורת, הא ותו לא. באין כל עילה לפסילת המינוי החליט בג"ץ, בדעת רוב, למעט השופט עמית (תראו מופתעים) לדחות את העתירות, בקביעתם כי מדובר בטענות המבוססות ברובן על רכילות ופרסומים לא מבוססים, וכי מינוי מחוץ לארגון לגיטימי נחוץ לשם הובלת תהליכים חדשים ו"חשיבה מחוץ לקופסה".

אך, בכך לא תם מסע הרדיפה כנגד דוד זיני. כשנשים תומכות "זכויות נשים", מהזן של "צעדת השפחות" גילו שדוד זיני הודיע לעובדיו שהוא שומר נגיעה ואינו לוחץ ידי נשים, על מנת שלא לפגוע בשום אשה שידה תישאר "תלויה באוויר", הן עטו על הודעתו כמוצאות שלל רב. ציטוטים מהתורה נשלפו "המלבין פני חברו ברבים אין לו חלק לעולם הבא" ועוד ועוד. לא חשוב שהטיעון שלהן סובל מכשל לוגי חמור, שהרי דוד זיני הודיע מראש שהוא שומר נגיעה בדיוק כדי למנוע את הסיטואציה של הלבנת פנים.

שיא השיאים של הצביעות והבולשביזם התגלה לעיננו בימים אלו כשהתברר ששוב גורמי שמאל בפוליטיקה ובתקשורת דורשים את השעיית זיני והפעם בגלל שנטען כי אחיו בצלאל חשוד בהעברת סיגריות לעזה והוגש נגדו כתב אישום הכולל סעיף של סיוע לאויב בעת מלחמה . לא משנה שבצלאל כופר מכל וכול בהאשמה. כידוע, "חזקת החפות" היא עוד זכות , השמורה רק לאוכלוסיות האחרות אולם משפחת זיני אינה מנויה עליהם. אך מה שחמור הרבה יותר היא העובדה שבניגוד לכל נורמה במשפט הפלילי, נעשה ניסיון מגושם להעניש אדם בגלל מעשה שלא עשה ולהדיח אותו מעבודתו בגין אישום של בן משפחתו. ארקדי אטקין חשב שהוא כבר ראה הכול אבל הוא לא ראה וטוב שכך, שבמדינת היהודים ישנם פוליטיקאים ועיתונאים שמתנהגים כמו סטלין והבולשביקים.

כל אלו המפוחדים מ"מדינת ההלכה" לא למדו שלפי חוקי התורה "איש בחטאו ימות" ואין להעלות על הדעת להעניש אח בגין מעשים של אחיו, ככל שנעשו. מה שהיה ברור כשמש לאמציה בן יואש, שנפרע מרוצחי אביו, אך לא מהבנים של הרוצחים משום מה לא ברור להם . התנ"ך מספר :" וַיְהִ֕י כַּאֲשֶׁ֛ר חָזְקָ֥ה הַמַּמְלָכָ֖ה בְּיָד֑וֹ וַיַּךְ֙ אֶת־עֲבָדָ֔יו הַמַּכִּ֖ים אֶת־הַמֶּ֥לֶךְ אָבִֽיו׃ ו וְאֶת־בְּנֵ֥י הַמַּכִּ֖ים לֹ֣א הֵמִ֑ית כַּכָּת֣וּב בְּסֵֽפֶר־תּֽוֹרַת־מֹ֠שֶׁ֠ה אֲשֶׁר־צִוָּ֨ה יְהֹוָ֜ה לֵאמֹ֗ר לֹא־יוּמְת֨וּ אָב֤וֹת עַל־בָּנִים֙ וּבָנִים֙ לֹא־יוּמְת֣וּ עַל־אָב֔וֹת כִּ֛י אִם־אִ֥ישׁ בְּחֶטְא֖וֹ ימות יוּמָֽת".

בסוף, כל המסכות יורדות. בעזרת דוד זיני גילינו ש"חופש הביטוי " הוא סיסמא ריקה וזה לא כולל את אביו ומשפחתו של ראש השב"כ הדעות שלהם הן לא דעתם. ש"חזקת החפות" שהינה עקרון יסוד דמוקרטי ומשפטי, שמורה רק לצד מסוים במפה ולא כוללת את בצלאל זיני. שהמשפט הפלילי הקובע שאין להאשים אדם על מעשה של זולתו לא חל על ראש השב"כ דוד זיני והוא צריך לשלם מחיר על מעשיהם של בני משפחתו ולהתפטר מתפקידו.