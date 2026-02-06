הפרשן הפוליטי עמית סגל פרסם התייחסות למסמכים שחשף אמש ראש הממשלה בנימין נתניהו הכוללים תמלילי דיונים ביטחוניים מ-12 השנים האחרונות, אשר נועדו להוכיח כי "הקונספציה" לגבי חמאס הייתה נחלתם של כלל ראשי מערכת הביטחון והדרג המדיני לאורך העשור האחרון.

הוא תקף בפוסט שלו את טענות בכירי מערכת הביטחון לשעבר, לפיהן הם הציעו קו לוחמני יותר שנדחה על ידי הדרג המדיני: "לא היה צורך ב-55 עמודים כדי לדעת שראשי מערכת הביטחון בלבלו את המוח בטענה שהם התריעו והציעו קו לוחמני, כולם היו שבויים בקונספציה עד דק".

לדבריו, המערכת לקתה ב"עיוורון מודיעיני נורא" ובסדרה של אזהרות פומביות נגד הרפורמה המשפטית שנתפסו כפוליטיות, בעוד שבדיונים הסגורים הועברו מסרים מרגיעים. "כשלו בזיהוי האויב המסתער, שלא לדבר על הסתירות בין האזהרות הפומביות ובין ההרגעות בדיונים הסגורים".

לצד הביקורת על הצבא והשב"כ, סגל לא חסך בביקורת גם מראש הממשלה. "נתניהו לא זיהה גם הוא את הסכנה האיומה. הוא הציע לפי הפרוטוקולים חיסולים, אבל לא מעבר".

הוא תהה האם עמדת נתניהו לחיסולים הייתה מתקבלת, האם זה היה מונע את פשיטת שתי אוגדות הקומנדו של חמאס שהיו מוכנות בשטח, "ונאמר שעמדתו הייתה מתקבלת- נו, לא היו שתי אוגדות קומנדו של חמאס מוכנות לפשיטה?"

"ונגיד שהיו מעירים אותו בלילה והיינו ערוכים - אז הסכנה הייתה נעלמת או מחכה להזדמנות הבאה?", הוסיף ותהה.

הוא סיכם כי המסמכים מוכיחים שגם נתניהו עצמו לא הציע פתרון שורשי: "נתניהו הוכיח היטב שאכן איש לא הציע לכבוש את עזה ולחסל את חמאס, לרבות הוא עצמו. זה לא יותר טוב ולא יותר רע מכל האחרים".

המסמכים שחשף נתניהו מציגים ציטוטים ישירים של בכירי המערכת: בני גנץ, הרמטכ"ל לשעבר דאז, כינה את האפשרות של כיבוש עזה "שגיאה אסטרטגית ממעלה ראשונה". סגנו גדי איזנקוט סבר כי כיבוש הרצועה יהיה "שגיאה קשה".

יורם כהן, ראש השב"כ באותה תקופה, טען כי לא נכון לנקוט בצעד של מיטוט חמאס. נפתלי בנט, שר הכלכלה, התבטא בזמנו נגד כיבוש עזה.