משרד הבריאות הודיע הבוקר (שישי) על הרחבה משמעותית של איסוף המוצרים עבור מוצרי נוטרילון שלב 1 ו-נוטרילון AR.

ההודעה מגיעה לאחר עדכון מהיצרן באירופה ובחינה רגולטורית, שהעלו כי בחלק מהמוצרים שולבה חומצת שומן מסוג ARA שסופקה על ידי ספק ספציפי, אשר זוהתה כמקור אפשרי לחריגה ברמות רעלן הצרוליד.

משרד הבריאות הנחה על איסוף רחב של כלל האצוות המכילות רכיבים מהספק האמור, גם כאלו שלא הופיעו בהמלצה הראשונית של היצרן, וזאת מטעמי זהירות יתרה.

הודגש כי "במוצרים אחרים של נוטרילון המשווקים בישראל לא נעשה שימוש בחומצת שומן מאותו ספק".

רעלן הצרוליד עלול לגרום לתופעות לוואי במערכת העיכול, המוחמרות במיוחד אצל תינוקות. יש לשים לב לסימנים הבאים: בחילות והקאות, כאבי בטן והתכווצויות, שלשולים וחולשה כללית.

רשימת האצוות המלאה:

נוטרילון 1, 800 גרם, תאריך תפוגה: 06/08/2026, 03/09/2026, 26/09/2026, 11/11/2026, 29/11/2026, 01/12/2026, 03/03/2027, 02/04/2027, 07/01/2027. נוטרילון 1, 400 גרם, תאריך תפוגה: 03/02/2027, 19/05/2027, 26/09/2026, 01/12/2026.

נוטרילון AR, משקל 400 גרם, תאריך תפוגה: 07/07/2026, 02/09/2026, 07/11/2026, 01/12/2026. נוטרילון AR, משקל 900 גרם, תאריך תפוגה: 02/09/2026, 07/11/2026, 27/02/2027, 01/12/2026.

לסיום נמסר כי בשעות הקרובות צפויה הודעת ריקול גם לגבי אצוות ששווקו ברשות הפלסטינית.