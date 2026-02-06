נעה מבורך. נעה חברה שלי. גרה ברחוב לידי.

הרב תומר האיש היקר שלה מלמד אצלי במדרשה, הבנות שלנו חברות טובות, ופה בלוד גם החולקים על נעה יודעים שאצלה הכל נובע מנשמה גבוהה וחולקים לה כבוד והערכה רבה בשל מסירותה לאלף ואחת עניינים.

היא יו"ר ועד הורים בבית הספר של הבנות שלנו, בית ספר שחרט על דגלו לימוד אינטגרטיבי שמגיע מתוך אהבה רבה לתלמידים ואווירה מתוקה ומשפחתית. השעות שנעה משקיעה למען בית הספר מהרוח ועד לחומר מהתוכן ועד להזנה.. אין להן שיעור.

נעה ומשפחתה סועדים איתנו כבר שנים בפרויקט 'שולחן השבת' של גמח חסד בלוד. סעודות שבת הפתוחות לציבור. גם בראש השנה האחרון הם סעדו שם למרות ש לא היו להם הרבה חגים בהרכב משפחתי בשנתיים שלפני, וגם כשתומר היה במילואים נעה הגיעה עם הילדים לסעודה.

בתקופת הקורונה בה לא התקיימו סעודות היא הייתה שותפה פעילה מאוד למציאת הכתובות של כל הסועדים הקבועים וגם בודדים וקשישים אחרים ככה שבכל שבוע יקבלו מנות ארוזות חיוך ומבט.

כשסועדת יקרה- ובודדה הייתה מאושפזת לאחר ניתוח, נעה נסעה אליה ביום שישי כשבדרך עברה לקנות לה נעליים כדי שיהיה לה נח.

בשנים האחרונות בהם מחירי הקייטנות התייקרו מאוד נעה הייתה שותפה לחבורת נשים שדאגה בדרכים שונות לכך שאף ילד לא ישאר בבית.

סייעה באופן שאין לי איך להתחיל להסביר לשכנה יקרה ומבוגרת שהבן שלה שגר בחו"ל היה חולה מאוד תקופה ארוכה ונדרש סיוע כלכלי ובירורקרטי כדי שהיא תזכה לפגוש את הבן שלה. סיוע כזה שרק נעה ידעה איך לטפל בו.

בכל שבת נעה מארגנת לימוד צורבא לילדים בבית הכנסת ושותפה פעילה בקהילה באלף ואחד עניינים.

מה שתיארתי כאן זה הפירורים של העשייה שלה.

כל כולה למען עם ישראל ומדינת ישראל.

לפעמים יכול להיות לי קצת קשה עם הקצב שלה, ועדיין מעריכה אותה כל כך ויודעת כמה היא כח משמעותי וכמה תמיד תמיד אפשר לדבר איתה. היא גמישה וקשובה ואהבת השלום חשובה לה ומשפיעה על העשייה שלה.

כואב לי מאוד המדרון אליו מדרדרים אותנו אנשים שאני מעריכה שפועלים מכוונות טובות אבל ידיהם כרגע מגועלות בדם של הלבנת פנים.

אנשים שבמקום להתווכח באופן אמיתי עם רעיון משפילים אדם פרטי ומסלפים את האמת אודותיו ובלבד שהרעיון שהוא מייצג יקבר מתחת לאדמה.

המציאות במדינה שלנו רועדת ולעיתים גורמת לאנשים לפעול בקיצוניות מתוך חרדה ודאגה.. ועדיין הנר דולק ואפשר לתקן.

אפשר- שתהיה פה סליחה לנעה היקרה על הבושה שנעשתה לה השבוע לפני הכנס באילת,

על הבושה שתהיה בשבת הקרובה בעלוני השבת. (ממליצה למקפידים על הלכות לשון הרע ולמתרחקים מדבר שקר לא לקרוא, ואם קראתם, לא להאמין. אפשר לברר ולבדוק).

והכי טוב יהיה אם תתקיים שיחה, פנים אל פנים, השיחה תהיה כנראה נוקבת, זו פשוט הדרך היהודית הכי טובה שאני מכירה לצמוח ולבנות.

בתמונה: אריזת החמגשיות בקורונה - שנעה הייתה אחת המארגנות הרציניות של העניין מידי שישי.