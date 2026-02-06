בגדול אפשר לומר שהעולם נחלק לשני סוגים:

אלו שיודעים שדני אבדיה נבחר לסגל האול-סטאר של ה-NBA לשנת 2026.

ואלו שלא.

אלו שיודעים הם מן הסתם אלו מהסוג שמסוגלים לקום בבוקר בשביל לראות את 'טורבו דני' מרביץ מוסר בגויים ואם הם לא קמו באמצע הלילה, אז בבוקר הם יתעדכנו בתוצאה של קבוצתו 'פורטלנד' וכמה נקודות דני קלע.

ואלו שלא, מן הסתם לא ממש יבינו על מה המהומה ולמה לשרוף זמן על שטויות כאלו כאשר אפשר לעסוק שוב פעם בדוד זיני וביועמשית.

העניין הוא שאיך שלא נהפוך את זה, יש כאן חתיכת סיפור חינוכי עם מסר מהדהד לנוער המתבגר ולילדים של כולנו:

הנה שלוש נקודות למחשבה שאנחנו, כהורים וכמחנכים, חייבים לקחת מהמסע של הילד מהרצליה לפסגת העולם.

1. חסינות מול רעשי רקע:

בראשית הדרך, כשאבדיה התקשה לקלוע או כשישב על הספסל בוושינגטון, ה"מומחים" כבר חרצו את דינו.

אמרו שהוא "באסט" (כישלון), שהוא לא מספיק פיזי, שהחלום הישראלי נגמר. אבדיה לימד אותנו שכשאתה יודע מה אתה שווה, הטוקבקים הם רק רעש לבן. הוא המשיך לעבוד בחושך, כשאיש לא ראה, כדי לזרוח באור הזרקורים.

מה זה בעצם אומר? שבחיים, השאלה היא לא מה אומרים עליך, אלא כמה חזק הקול הפנימי שלך.

2. היכולת להמציא את עצמך מחדש.

אבדיה לא הגיע לאול-סטאר בגלל הכישרון הגולמי בלבד, אלא בגלל הנכונות שלו "ללכלך את הידיים". הוא הפך משחקן התקפה מוביל באירופה לשחקן הגנה קשוח ב-NBA, ורק אז בנה מחדש את יכולות הקליעה שלו.

זה שיעור לכל נער:

לפעמים הדרך למטרה הגדולה עוברת בעבודה אפורה, בתפקיד משני, ובלמידה של מיומנויות שלא בהכרח באות לך בקלות.

3. ככל הנראה הנקודה החשובה מכולן: גאווה יהודית וישראלית ללא התנצלות.

בשנת 2026, כשהעולם לא תמיד מחבק אותנו, אבדיה עומד על הבמה הגדולה ביותר עם סרט צהוב על הנעל או מגן דוד על הכתף. הוא מזכיר לנו שההצלחה הכי גדולה היא לא רק לקלוע לסל, אלא להישאר בן אדם, להישאר מחובר לשורשים שלך, ולדעת שאתה מייצג משהו גדול הרבה יותר מעצמך.

דני אבדיה באול-סטאר הוא ההוכחה ששילוב של עבודה קשה, ענווה וזהות ברורה, יכול לנצח כל סטטיסטיקה.

הילד התותח הזה לא רק יודע לקלוע שלשות ולהוריד כדור עם דריבל כמו גארד פארסט קלאס, הוא בעיקר נתן לנו, למאות אלפי הנערים והילדים שצופים בו זריקת מרץ של תקווה.

טורבו על מלא.