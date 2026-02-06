תלמידי ישיבת ההסדר אולגה בחדרה יצאו לקיסריה כדי להביע הוקרה והערכה לראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו.

בישיבה ציינו כי הביקור נועד להביע תודה על הנהגתו של ראש הממשלה, שלדבריהם מוביל את האומה הישראלית בסייעתא דשמיא יוצאת דופן, מביא ניצחונות מופלאים על אויבי ישראל ופועל בעקביות לחיזוק מעמדה וחוסנה של המדינה.

הרב אפרים ג'יאמי ראש הישיבה ציין: "הניצחונות הינם ניצחונות של ישראל והוא ניצחון הטוב את הרוע, והוא ניצחון השכינה שחוזרת לישראל".

עוד הדגישו בישיבה את עמידתו בחזית המאבק העולמי ברשע ואת השבת כל החטופים כולם, מהלך שלדבריהם בוצע כנגד כל הסיכויים ובתנאים מורכבים במיוחד.