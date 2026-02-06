הרב שמואל אליהו, רב העיר צפת, התייחס לירידה במספר הערבים העולים להר הבית. לדבריו, מדובר בירידה של מחצית מהמספר הרגיל.

הוא סיפר על שיחה שקיים חבר שלו עם אחד מהערבים הבכירים בהר הבית. לטענתו, אותו גורם ערבי נימק את הסיבה לירידה בכך שיהודים נראים משתחווים על הרצפה.

לדברי הרב אליהו, כך השיב אותו ערבי לחברו, "הסיבה היא שאתם התחלתם להשתחוות על הרצפה לקדוש ברוך הוא. כשאנחנו רואים אתכם משתחווים אנחנו מפחדים מכם, כי אתם מתבטלים לאלוקים. אם אתם מתבטלים לאלוקים מי יכול עליכם? אז אנחנו לא באים יותר".

מישיבת הר הבית נמסר: "ברכות לשר בן גביר שמשיב את המשילות ואת הכבוד להר הבית המקום הקדוש והחשוב ביותר לעם ישראל , מאז שבן גביר נכנס לתפקידו ההר חוזר להיות מקום קדוש ונעים ובמקום קריאות הסתה לרצח יהודים , נשמעות בו כעת שירי חתן וכלה , תפילה ושיעורי תורה מרגש לראות את התעוררות הרבנים העולים, ואת ההשתחוויות ההולכות ומתעצמות, עם ישראל שב להר הבית".