ריקודים בהכנסת ספר תורה צילום: באדיבות המצלם

טקס חנוכת מכינת "גבריאל" נערך אמש (חמישי) ביישוב מבואות יריחו שבבקעת הירדן.

האירוע, שסימל נדבך נוסף בחיזוק ההתיישבות באזור, נערך בהשתתפות שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות, אורית סטרוק, מנכ"ל משרדה אבי מאיר, ראש מועצת בקעת הירדן דוד אלחיאני, ואישי ציבור.

במהלך הטקס הוכנס ספר תורה מהודר לבית המדרש של המכינה, תרומת משפחת עבו שבנה לומד במחזור הנוכחי.

הרב אלי קפלן, העומד בראש מוסדות "בית מורשת" אליהם משתייכת המכינה, בירך את המשתתפים וציין את הפסיפס האנושי והרוחני שמרכיבים תלמידי המכינה, לדבריו, "גיוון כזה מייחד את עם ישראל".

סטרוק הדגישה בדבריה כי הקמת המכינה היא "הצעד הראשון במימוש חזוני לחיזוק הגבול המזרחי של מדינת ישראל", והוסיפה כי הממשלה רואה חשיבות עליונה בפעילות המכינות הקדם-צבאיות, במיוחד באזורים הסמוכים לגבולות.

המכינה, הפועלת תחת מוסדות "בית מורשת" ובראשות הרב ניר ראפ, מציגה מודל ייחודי המשלב לימוד תורה אינטנסיבי לצד עבודה חקלאית ביישובי הסביבה ובחוות הסמוכות.