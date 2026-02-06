היוצר איתן צור הלחין שיר חדש שנולד באחד מימי תחילת הלחימה, בעקבות קריאה של רב צבאי לעלות מעבר לגבורה - אל מקור הכוח.

הכל החל באחד מימי תחילת הלחימה, בדרכו של איתן צור אל בסיסו, חש דחף פנימי לבטא את אווירת הרוממות ששררה סביבו. "רב שהיה איתנו באותו יום שיתף את הלוחמים: למרות עוצמת הרוח והגבורה, אין להישאר רק במישור הפיזי. 'הן עם כלביא יקום' - זו רק נקודת הפתיחה. עלינו לפנות למעיין חיינו ולמקור כוחנו", מספר צור.

לדבריו, "עם נושע בה'" - הקריאה בשם שמיים היא שמעניקה את העוז להילחם. 'הוא נותן עז ותעצומות לעם".

מתוך דבריו, נולד כאמור לחן חדש. איתן צור הלחין את השיר, ביצע את העיבוד, ההקלטה והמיקס יחד עם רעייתו חרות צור.