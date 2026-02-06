במהלך השבוע, בשיעור בישיבת נווה דקלים, התייחס הרב דוד גבריאלי לסוגיית היציאה מהארץ, ושיתף את תלמידיו בעמדתו האישית בנושא.

הרב גבריאלי סיפר לתלמידים, "אני לא יצאתי מארץ עד היום, ואני מקווה שאני גם לא אצא". הוא תיאר את הפיתוי הנפוץ לדבריו, כאשר אנשים מספרים על חוויות מעבר לים, ואמר, "שכל מי שנוסע אומר: אתה לא מבין מה אתה מפסיד. אתה לא מבין איזה דברים, איזה נופים, איזה דברים מדהימים".

בהמשך דבריו הזכיר הרב חנן פורת שפעל מתוך אהבת הארץ. "הרב חנן פורת אמר וגם כתב באחד הספרים שלו שהוא היה מאוד אוהב ארץ ואף על פי כן הסביר את יציאתו מהארץ באמירה, 'הקדוש ברוך הוא ברא כאלה נופים - אני הולך לראות את מעשי השם בבריאה".

הרב גבריאלי הדגיש כי אצלו ההכרעה שונה, ואמר, "כי למרות שיש לי סקרנות גדולה לראות את הדברים האלה אבל אהבת הארץ וקדושת הארץ - זה יותר חזק מזה. אני מתגבר ולא נוסע כי קשה לי לצאת מארץ", סיכם הרב.