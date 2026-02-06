השבוע נערכה שמחת האירוסין של הרב בניהו חורב, יו"ר ארגון רבני דרך ארץ, בהשתתפות ראש ישיבת מרכז הרב הרב יעקב שפירא וראש מטה הרבנות הצבאית אל"ם הרב שהם עורקבי.

עוד השתתפו: רב מושב מעגלים הרב משה אלקבץ, רב מושב שוקדה הרב ראובן דרעי, יו"ר ועדת חריגים בבתי הדין לגיור הרב רפי דיין, הרב יהושע וייסנגר - דיין בבית הדין לגיור, וכן עיתונאי ערוץ 7 דביר עמר.

ריקודים באירוסין צילום: מיכאל אבוטבול

שרת ההתיישבות אורית סטרוק וראש מועצת בנימין ישראל גנץ השתתפו בנטיעות ב"חוות חסד עולם" כחלק מכנס הוקרה לאיגוד החוות.

סטרוק וגנץ שותלים ערוץ 7

ח"כ יצחק קרויזר ואביו הרב יהודה קרויזר קיימו נטיעות ב"חוות אביעד" לזכרו של אביעד ניימן הי"ד.

ח"כ קרויזר ואביו בנטיעות צילום: ללא קרדיט

בשורה מרגשת משלומית: דנה כהן, ששכלה את בעלה אביעד כהן הי"ד בקרב בפרי-גן בשבעה באוקטובר, הודיעה על אירוסיה עם עמיחי שטינמץ.

עמיחי שטינמץ ודנה כהן צילום: מהפייסבוק

הרב הראשי לשעבר הרב דוד לאו, ראש ישיבת מערבא הרב ברוך צ’ייט, ושר הנגב והגליל יצחק וסרלאוף ניגנו ושרו יחד את שירו של הרב צ’ייט בביקור השר בישיבה.

השר, הרב הראשי וראש הישיבה פצחו בשירה ללא קרדיט

רב חדש לסביון: הרב אורי סדן, אב"ד ב'ארץ חמדה גזית' ולוחם במילואים, נבחר לרבה של סביון לאחר שגבר בהתמודדות על הרב שלמה עמור.

הרב אורי סדן צילום: באדיבות המצולם

20 שנה לכרמיאל: ישיבת ההסדר בכרמיאל ציינה שני עשורים להקמתה בביקור של השר אופיר סופר שקיבל הוקרה מראש הישיבה, הרב ידיד.

סופר בישיבה צילום: ללא קרדיט

אלפי חניכי תנועת אריאל השתתפו במסע ט"ו בשבט מסורתי שהסתיים בסעודת אמנים. המזכ"ל אלחנן וולף, המשרת במילואים, הוביל את קריאת "מזמור לתודה".

מסע טו בשבט באריאל צילום: דוברות

השבוע התקיים יום העיון השנתי ע"ש אבי הרלב בישיבת אשתמוע שבדרום הר חברון, בנושא גבולות ארץ ישראל. באירוע השתתפו הרב יוסף אפרתי, הרב ישעיהו דורון ורבני הישיבה.

יום עיון בישיבה צילום: ללא קרדיט

הלל ביר"ם, רכז השטח של גוש עציון בארגון צל"ש, המלווה את מחלקת הביינישים מגדוד נחשון, השתתף בריצת שלושה קילומטרים במסגרת בוחן בר-אור והגיע למקום השלישי.

הלל ביר"ם צילום: ללא קרדיט

בשמחת שבע ברכות בחסידות גור, בירך האדמו"ר את הפרשן ישראל כהן ובנו ארי, ושיבח את פעילותו התקשורתית לקידוש שם שמיים.

כהן ובנו עם האדמו"ר צילום: אלי קובין

ראשי ומנהלי ישיבות ההסדר העניקו לשר האוצר ויו"ר מפלגת הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', את מגן "הספרא והסייפא", כהוקרה על ליוויו ותמיכתו העקבית במפעל ההסדר - וביתר שאת בתקופת המלחמה.

הענקת מגן "הספרא והסייפא" צילום: ללא קרדיט

עו"ד הרב עופר יעקב עפר מונה ליועץ המשפטי של הרבנות הראשית לישראל. עפר, בן 58, בוגר ישיבת מרכז הרב וכולל לדיינות פסגות, ייכנס לתפקיד במקום עו"ד הראל גולדברג.