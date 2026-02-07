אירועי יום חמישי האחרון ייזכרו כנקודת מפנה דרמטית במאבק על עתיד חבל עזה.

תחת הכותרת "לא נכנעים לתכתבי טראמפ - לא לעזה בינלאומית, כן לעזה יהודית", נהרו אלפי בני אדם מכל רחבי הארץ אל עבר עזה, במפגן אדיר של נחישות לדרישה להתיישבות יהודית.

כבר משעות הצהריים החלו זרמים אדירים של ציבור, משפחות שכולות, פצועי מלחמה, לוחמי מילואים ובני נוער להתכנס בנקודות שונות בעוטף כאשר קבוצה משמעותית התקבצה באנדטת החץ השחור ומשם החלו ולצעוד לעבר עזה.

שיאו של האירוע נרשם כאשר קבוצת פעילים ראשונה הצליחה לחצות את הגדר ונטעה עצים בתוך חבל עזה. צעד ראשון ומעשי לחידוש ההתיישבות היהודית בחבל. המהלך הדרמטי הבהיר כי ישנה נחישות אדירה וציבור גדול המבהיר לממשלה כי עזה שייכת לעם ישראל, ורק התיישבות תשיב את הביטחון.

רגע מרגש נרשם כאשר אופיר אנגלסמן, פצוע מלחמה שאיבד את רגלו בקרבות, נטע עץ במרחק נגיעה מעזה.

אל האלפים הצטרפו אישי ציבור ורבנים, ובהם הרב אביהו שוורץ ממרכז הרב, ראש ישיבת שדרות הרב דוד פנדל, הרב אברהם יצחק שוורץ רבה של קרית ארבע, הרב עוזיהו שרבף ראש מוסדות שלהבת תחיית הארץ והרב נועם ולדמן, ראש ישיבת ניר, שהדגיש: "אנחנו כאן כדי לומר בקול ברור - ארץ ישראל היא נחלתנו הנצחית. הציבור הגדול מוכיח שהרוח של עם ישראל חיה ופועמת, והיא זו שתחזיר אותנו ליישובינו בחבל עזה".

סגנית יו"ר הכנסת, ח"כ לימור סון הר מלך, הצהירה: "אין חזון ריאלי לביטחון המדינה ללא התיישבות יהודית בחבל עזה. במקום ממנו יצאו המרצחים, צריכה לקום התיישבות רחבה עם ילדים וילדות שמשחקים ברחובותיה".

ח"כ אריאל קלנר הוסיף: "מי שנפל לא נפל לשווא. הניצחון המוחלט יהיה כשבמרכז עזה יונף דגל ישראל ויפרחו יישובים יהודיים".

צבי אלימלך שרבף, יו"ר תנועת נחלה, סיכם את היום: "הציבור הנחוש מבין שעזה שייכת אך ורק לעם ישראל. חייבים לתת את הגיבוי הציבורי לממשלה להתנגד לתוכניות הנסיגה ובעזרת ה' נחזור שוב ושוב עד שממשלת ישראל תקים ישובים חדשים בחבל עזה".

דניאלה וייס, יו"ר תנועת נחלה, חתמה: "התנועה האדירה כאן מוכיחה שהעם דורש התיישבות עכשיו. אנו מחזקים את ראש הממשלה שלא יכנע לטראמפ, ויפעל למימוש החזון הציוני על ידי התיישבות בעזה".

צעדת נטיעות - נחלה צילום: תהילה מקלר, תנועת נחלה

בתנועת נחלה מבהירים כי אירועי יום חמישי הם רק יריית הפתיחה. פעילי התנועה והמשפחות כבר נערכים להמשך פעילות נרחבת בשטח ולצעדים הבאים, מתוך הבנה שהנחישות הציבורית היא שתוביל את ממשלת ישראל בעזרת ה' להתיישבות יהודית בעזה.

כשם שתעוזה חלוצית הובילה להתיישבות ביהודה ושומרון כך יהיה גם בעזה.