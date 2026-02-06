ועדת המעקב העליונה של ערביי ישראל החליטה להתחיל בהכנות לשביתה כללית שתימשך שלושה ימים, ותכלול את כל העובדים הערבים וכן השבתה של השירותים בישובים הערביים בישראל.

אתר החדשות הערבי ישראלי "אל-ג’רמק" דיווח, כי ההחלטה התקבלה בישיבה שערכה ועדת המעקב ביום חמישי בכפר קרע בראשותו של ג’מאל זחאלקה, והיא מהווה צעד של הסלמה במאבק בפשיעה ובאלימות בחברה הערבית ובמדיניות ממשלת ישראל בנושא זה.

בישיבה אמר זחאלקה, כי רציחתם של 35 ערבים ישראלים מתחילת השנה מהווה כתם על מצח ממשלת ישראל, עליה הוא הטיל את האחריות הישירה להתפשטות תופעת הפשיעה.

זחאלקה הדגיש, כי המצב הקשה בחברה הערבית מחייב את המשך המאבק ללא פשרות עד להשגת היעד של בניית חברה בטוחה ומלוכדת.

בנוסף, קראה ועדת המעקב לציבור הערבי להשתתף ב"יום השיבוש", שבמרכזו שיירת מכוניות שתיסע במהירות המינימלית המותרת בחוק - 50 קמ"ש - בכביש ובכביש 1 בואכה ירושלים, שם תיערך מסיבת עיתונאים, וייעשה ניסיון להעביר איגרת כתובה ללשכת ראש הממשלה.