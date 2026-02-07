ארצות הברית מהססת. זה מובן. זו מעצמה גלובלית, כבולה לאינטרסים שונים משלנו, לבחירות, לבריתות ולשיקולים בינלאומיים ועסקיים רחבים.

מדינת ישראל, בניגוד לארצות הברית, אינה יכולה להרשות לעצמה את מותרות ההיסוס, הגמגום והרפיסות. לא בשכונה שלנו במזרח התיכון.

ההיסטוריה שלנו מוכיחה פעם אחר פעם: ישראל מנצחת כשהיא יוזמת.

די להביט לאחור. במלחמת העצמאות, כשקיומנו היה מונח על הכף, לא חיכינו לאיש. במלחמת ששת הימים ישראל פתחה במתקפה מקדימה וניצחה ניצחון היסטורי ששינה את פני האזור. כך היה גם במלחמת לבנון הראשונה, מבצע שלום הגליל, יוזמה, הכרעה והובלת המהלך בידיים ישראליות.

הלקח ברור: כשישראל יוזמת, היא מעצבת מציאות. כשישראל ממתינה, המציאות משתלטת עליה.

לכן אני מבקש ואומר, לדעתי הצנועה והצלולה, באופן ברור למנהיגינו, ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר החוץ גדעון סער, שר הביטחון ישראל כ"ץ וכל שרי הממשלה: אם לא תתקבל החלטה אסטרטגית ברורה, אם תאפשרו לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ להגיע להסכם שלא באמת מנטרל את האיום, ואם ישראל לא תיזום מהלך התקפי מול איראן, אנו רק דוחים את הבעיה, לא פותרים אותה. המחיר יהיה כבד, אולי כבד מנשוא.

איראן לא תיעלם. להפך. אם נמתין שנה או שנתיים, האיראנים יהיו חזקים יותר, מתוחכמים יותר ומסוכנים יותר. האיום האיראני לא יתפוגג מעצמו, והזמן אינו פועל לטובתנו.

גם בזירה הדרומית, היעד שקיבל צה"ל, חיסול החמאס בתוך שנה, נמצא בסכנה. כיום מחזיק חמאס בכ־35 אלף לוחמים ברצועת עזה. אם נמשיך לדשדש, גם היעד הזה יישחק, ייטשטש ובפועל יסתיים ללא הכרעה, כשהם ממשיכים להתעצם.

המסקנה אחת: הגיע הזמן שישראל תחזור להיות זו שמובילה. לא נגררת, לא ממתינה להסכמות בינלאומיות רופפות, אלא יוזמת, תוקפת ומנצחת.

ומציע בצניעות למצוינים.

וחברי הליכוד, עצרו לרגע. חשבו על העתיד.

אם לא ניזום, נפסיד.

אם ניזום ונוביל, ננצח,

וינצח עם ישראל כולו.

כך היה בעבר. כך זה חייב להיות גם עכשיו, למען מי

הכותב הוא אסטרטג תקשורת, לשעבר יועץ הרבנים הראשיים וראש הממשלה נתניהו