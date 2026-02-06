דובר צה"ל תת-אלוף אפי דפרין מסר לפני כניסת השבת בחשבון ה-X שלו התייחסות מרומזת לשיחות בין ארה"ב לאיראן.

"כמו בשבועות הקודמים, אני מבקש להדגיש - כוחות צה"ל ערוכים הן בהגנה והן בהתקפה בכל גבולות המדינה. אין שינוי בהנחיות, נדע לעדכן בכל שינוי במידת הצורך".

לדבריו, "בשבוע החולף המשיך צה"ל לפעול בכלל הזירות, בהגנה ובהתקפה - ובחיזוק היכולות המבצעיות לשמירה על ביטחון אזרחי ישראל".

בתוך כך שר החוץ של איראן עבאס עראקצ'י התייחס לסיום השיחות עם ארה"ב בעומאן, ואמר כי "דעות שני הצדדים הועברו בצורה טובה. זו הייתה התחלה טובה. הוסכם להמשיך את השיחות". לדבריו, "נקבע את התאריך והמיקום לפגישה הבאה בימים הקרובים. אנו נמצאים כעת בשלב בניית האמון, והשיחות היום היו חיוביות. אם נמשיך בדרך החיובית הזו, נגיע למסגרת שתנהל את המשא ומתן".