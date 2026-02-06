מטוס אל על
מטוס אל עלצילום: iStock

חברת התעופה אל על מיישרת קו עם חברות תעופה זרות ומודיעה כי תאסור שימוש במטענים ניידים במהלך הטיסה זאת מחשש להתלקחות של סוללת הליתיום.

"חל איסור מוחלט לעשות שימוש במטען הנייד במהלך הטיסה, וכן חל איסור להטעינו באמצעות שקעי החשמל במטוס", נכתב בהודעה של חברת התעופה ללקוחות.

"מטענים ניידים בעלי קיבולת העולה על 100Wh אינם מאושרים להטסה". כמו כן, כל נוסע יוכל להעלות לטיסה עם מטען נייד אחד בלבד עד 100Wh.

נוסעים שלא יעמדו בדרישות הללו מסתכנים בכך שהפריט יוחרם על ידי צוות המטוס, והחברה מבהירה כי לא תישא באחריות על אובדן או נזק למטענים שיוחרמו בשל אי-עמידה בנהלים.