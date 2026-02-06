חברת התעופה אל על מיישרת קו עם חברות תעופה זרות ומודיעה כי תאסור שימוש במטענים ניידים במהלך הטיסה זאת מחשש להתלקחות של סוללת הליתיום.

"חל איסור מוחלט לעשות שימוש במטען הנייד במהלך הטיסה, וכן חל איסור להטעינו באמצעות שקעי החשמל במטוס", נכתב בהודעה של חברת התעופה ללקוחות.

"מטענים ניידים בעלי קיבולת העולה על 100Wh אינם מאושרים להטסה". כמו כן, כל נוסע יוכל להעלות לטיסה עם מטען נייד אחד בלבד עד 100Wh.

נוסעים שלא יעמדו בדרישות הללו מסתכנים בכך שהפריט יוחרם על ידי צוות המטוס, והחברה מבהירה כי לא תישא באחריות על אובדן או נזק למטענים שיוחרמו בשל אי-עמידה בנהלים.