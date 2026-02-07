במהלך מחאות הרפורמה המשפטית החליט היזם ואיש ההשקעות דובי פרנסס לצאת נגד חבריו לקהילה העסקית ולענף ההייטק.

בראיון מיוחד לנוה דרומי ב-i24NEWS, הוא מדבר לראשונה על המחיר האישי והמקצועי ששילם על היציאה נגד הקונצנזוס בברנז'ה הכלכלית ועל הבחירה שלו להשמיע קול אחר.

במהלך הריאיון, פרנסס מאשים את מובילי המחאה בניסיון מכוון להקריס את המערכת הבנקאית ואת הכלכלה הישראלית, פעולות שלטענתו נבעו "רק בגלל שנאה לימין".

במקביל לביקורת על הקולגות, פרנסס התייחס לקשר ההדוק שלו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, עבורו הוא משמש כיועץ סתרים לענייני בינה מלאכותית (AI), ומסביר מדוע בחר לרתום את מומחיותו לטובת הממשלה למרות הביקורת הציבורית.

במהלך הריאיון, מתייחס פרנסס גם לראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט וקובע שהוא "לא מסוגל לשרוד ולהביא מספיק מנדטים" כדי להנהיג שוב.

כשהוא נשאל על המתקפות הרבות שהוא סופג הוא עונה שהוא משוכנע שמאז שהוא החליט לצאת נגד הדרישה להוציא כספים מישראל הא-ל שומר עליו.