שליח טראמפ ביקרו בנושאת מטוסים צילום: מתוך חשבון ה-X

שליחו של הנשיא דונלד טראמפ למזרח התיכון סטיב ויטקוף וחתנו ויועצו ג'ארד קושנר ביקרו הבוקר (שבת) בנושאת המטוסים "אברהם לינקולן", לאחר סבב השיחות עם איראן. הביקור נערך בהזמנת מפקד פיקוד המרכז של ארה"ב, אדמירל בראד קופר, ומטרתו הייתה הבעת הערכה לחיילים האמריקנים המוצבים באזור. הביקור בנושאת המטוסים התקיים לאחר שהנשיא טראמפ הגדיר את השיחות העקיפות שנערכו בעומאן כ"טובות מאוד" וציין כי נראה שאיראן מעוניינת מאוד בעסקה. מדובר בסבב המשא ומתן הראשון בין הצדדים מאז התקיפה המשותפת של ארה"ב וישראל באיראן בקיץ האחרון.