מדליה ישראלית ממקום לא צפוי. בתחרות הגרנד סלאם פריז בג'ודו, זכה הערב (מוצאי שבת) ג'ודוקא ישראלי צעיר ומבטיח במדליית ארד, לראשונה בקריירה שלו.

היה זה יצחק אשפיז בן ה-18 שניצח בקרב הראשון שלו אי פעם בקריירה על מדליית ארד, כשגבר על יריב מדרום קוריאה עם איפון שזיכה אותו במדליית הארד.

עוד יותר מדהים מהניצחון בקרב על מדליית הארד, הייתה הדרך של אשפיז הצעיר לשם.

אשפיז, המתחרה בקטגוריית משקל עד 60 ק"ג, ניצח בתחילה יריב מקזחסטן בקרב הראשון ואת האיטלקי אנדראה קרלינו בשמינית הגמר, אך ברבע הגמר פגש יריב איכותי במיוחד - ריוג'ו נגאיאמה, מדליסט הארד מאולימפיאדת פריז.

אשפיז הצעיר גבר על המדליסט האולימפי עם איפון והעפיל לחצי הגמר, שם הפסיד אך בקרב על הארד ניצח וזכה במדליה היסטורית עבורו.