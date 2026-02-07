ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להיפגש עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ביום רביעי הקרוב בוושינגטון, וידון עמו על המו"מ עם איראן.

"ראש הממשלה סבור שחייבים לכלול בכל מו"מ את הגבלת הטילים הבליסטיים והפסקת התמיכה בציר האיראני", נמסר הערב (מוצאי שבת) מלשכתו.

ביום חמישי נתניהו אמור להמריא ארצה ולנחות ביום שישי בישראל.

הבוקר ביקרו סטיב ויטקוף, שליחו של הנשיא דונלד טראמפ למזרח התיכון, וג'ארד קושנר, חתנו ויועצו של הנשיא, בנושאת המטוסים "אברהם לינקולן".

הביקור נערך בהזמנת אדמירל בראד קופר, מפקד פיקוד המרכז של ארה"ב, ונועד להבעת הערכה לחיילים האמריקנים המוצבים באזור. הביקור התקיים לאחר סבב המשא ומתן העקיף שנערך בעומאן, אותו הגדיר טראמפ כ"שיחות טובות מאוד" תוך שהוא מציין כי איראן נראית כמי שמעוניינת מאוד בעסקה.

מוקדם יותר היום התייחס שר החוץ האיראני לדרישה הישראלית להגבלת תוכנית הטילים של ארצו, והודיע כי לא יתנהל משא ומתן בסוגיה. "מדובר בעניין הגנתי. אף מדינה חיצונית לא תעסוק בו", הסביר.

עוד אמר עראקצ'י כי עצירה מוחלטת של העשרת האורניום חורג ממסגרת המשא ומתן. אמנם, אמר, כי האיראנים מוכנים להגיע להסכם בעניין ההעשרה שיניח את דעתם של הצדדים: "כמות העשרת האורניום מבוססת על הצורך שלנו, האורניום המועשר לא ייצא מאיראן".