תקועה בבירה. כל שלושת המפגשים האחרונים בין מכבי חיפה להפועל ירושלים הסתיימו בתיקו. הערב (מוצאי שבת), שוב נפרדו השתיים בתיקו, כזה שמצד אחד מחלץ את הירושלמים מעבר לקו האדום אך מרחיק את מכבי חיפה מצמרת הטבלה.

דווקא הפועל ירושלים, שהייתה מעל הקו האדום רק בתום מחזור הפתיחה והשיגה שמונה נקודות מ-12 האחרונות, כולל שני ניצחונות בית רצופים, עלתה ראשונה ליתרון כשכבשה שער נהדר בדקה ה-15.

עבירה גסה של שחקנה אשטה כעבור 10 דקות בלבד, חיבלה לה במאמצים וזו נאלצה לשחק במשך דקות רבות בפיגור שחקן.

ועדיין, חיפה שרשמה במחזור הקודם את המהפך הראשון שלה העונה, לא הצליחה לעשות זאת גם הערב, כשהצליחה רק בקושי להשוות משער של סטיוארט בדקה ה-75 ולחלץ תיקו בבירה.

זה נגמר עם תיקו 1:1, כזה שבעיקר משרת דווקא את הקבוצה מהבירה שנמצאת עדיין בחלק התחתון של טבלת ליגת העל בכדורגל ומסבך את חיפה ששוב נראית לא יציבה ולא מספיק טובה כשהיא רחוקה מרחק 12 נקודות מהמקום הראשון בטבלה.

קבוצה מצמרת הטבלה שהצליחה לנצח ועלתה למקום השלישי לפחות זמנית בטבלת ליגת העל בכדורגל, היא הפועל ת"א שרשמה ניצחון ליגה רביעי ברציפות עם 2:0 על עירוני טבריה בחוץ.