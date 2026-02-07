עמרי רונן, קצין ביחידה מובחרת אשר שירת מעל 300 ימי מילואים מאז תחילת המלחמה, הודיע באולפן שישי כי החליט להיכנס לפוליטיקה. רונן נמנה עם ראשי ארגון "אחים לנשק" והיה בין הקולות הבולטים נגד הרפורמה המשפטית שקדמה למלחמה.

סבתו של רונן, נירה, נרצחה ב-7 באוקטובר בכפר עזה. באולפן אמר רונן, "אני עושה את הצעד הבא, אני נכנס לפוליטיקה. בשלוש השנים האחרונות, בכל פעם שהמדינה הייתה במשבר, הלכתי צעד קדימה. זה היה עם ההפיכה המשטרית, ואחר כך ב־7 באוקטובר - שם היינו מעטים שקפצו והגיעו".

באשר להשתייכותו הפוליטית, רונן טרם הכריז לאיזו מפלגה יצטרף אך הדגיש כי לא יפעל במסגרת הקואליציה הנוכחית. "כל מי שקשור בממשלת 7 באוקטובר, כל מי שאחז בתפקיד - צריך ללכת הביתה ולחכות לטלפון מוועדת חקירה ממלכתית".

עוד הוסיף רונן כי בכוונתו "לשמור על הדמוקרטיה הישראלית, ולהבטיח שמדינת ישראל תישאר חזקה, משגשגת, וליברלית". לדבריו, הוא חש מחויבות אישית להמשיך את חזונם של מייסדי המדינה, בני משפחתו, שבנו את הארץ מאפס, כלשונו.