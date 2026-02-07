סגן-משנה ניתאי סיים באחרונה קורס קצינים בגיל 25 אחרי שהחליט לעבור מהמסלול הישיבתי החרדי כאברך לשירות משמעותי בצבא.

ניתאי, בן 25, נשוי למיכל ואב לשלושה ילדים, מספר בראיון מיוחד לערוץ 7 על החלטתו להתגייס לצבא - למרות שקיבל פטור משירות. השורשים להחלטה נבטו עוד בשנת 2019, בעקבות טרגדיה מקומית שזעזעה את עולמו. "נפל חבר שלי מהשכונה, סמל אביתר יוספי, באסון בצה"ל. כבר אז אמרתי לעצמי שאני אתגייס. באותה תקופה חשבתי יותר על הרבנות - אבל כן רציתי להשפיע במערכת הצבאית".

כאשר פרצה המלחמה, המחשבה הפכה למעשה. ניתאי ואשתו הבינו כי השעה דורשת התגייסות כוללת. "קלטנו אשתי ואני שהגיע הזמן וצריך לבוא ולעזור". הצעד הראשון שלו, כאיש מאמין, היה לפנות להתייעצות בדעת תורה. "ניגשתי לרב שלי, התייעצתי איתו התייעצות ארוכה וממושכת. היה חשוב לי להיות בממשק בין הצבא לבין האוכלוסייה. אני מגיע מהאוכלוסייה החרדית, ויש שם באמת את הצורך החשוב להביא את הממשק הזה".

את צעדיו הראשונים במדים עשה בחטיבת ה"חשמונאים". משם המשיך למכללה הלאומית לאיתנות ישראלית של פיקוד העורף, גוף האמון על הכשרת משרדי הממשלה והרשויות המקומיות לשעת חירום. בתוך המכללה, ניתאי היה שותף להקמת "קפסולה חרדית" ייחודית: "פתחנו שלוחה חרדית שהתעסקה בהנחיות כתובות בדיגיטל".

סגן ניתאי ומשפחתו צילום: דובר צה"ל

למרות המורכבות המשפחתית, לניתאי היה ברור שהיעד הוא קצונה. הוא יצא למסע מפרך של שבעה חודשים, שכלל הכנה, קורס קצינים בבה"ד 1 והשלמה חילית מקצועית שהעניקה לו את הכלים "לשרת את האוכלוסייה בצורה הטובה ביותר".

כעת, עם סיום ההכשרה, הוא משתבץ במחוז ירושלים - זירה מורכבת ורגישה מאין כמוה. "זכיתי להשתבץ במחוז שהוא בעל השפעה גדולה. אנחנו יודעים שהמלחמה לא הסתיימה ואנחנו ערוכים ודרוכים לכל תרחיש. זכות גדולה להיות במקום כזה חשוב".

כשנשאל מדוע בחר דווקא בפיקוד העורף, הוא מסביר את החשיבות האסטרטגית של העורף כזירה משנית שהופכת לעיתים לראשונית. "בשעת לחימה יש לנו את הכוחות הלוחמים ואת הכוחות שדואגים לעורף. כאבא לשלושה ילדים, קצת יותר מבוגר, זה יותר מסובך להשתלב בקרבי, אז באתי לתת כמה שיותר איפה שאפשר".

ההצלחה של ניתאי לא הייתה מתאפשרת ללא התמיכה המוחלטת מהבית. הוא מבקש לנצל את הבמה כדי להודות לאשתו, שנשאה בנטל הגידול של שלושה פעוטות כמעט לבדה. "ההסכמה והליווי שלה זה משהו אדיר. זה כוח עצום, ומדברים על העורף - זה העורף המשפחתי החזק ביותר שיכולתי לדמיין לעצמי".

כקצין חרדי המכיר את שני העולמות, ניתאי נזהר מלהיכנס לפוליטיקה של "חוק הגיוס", אך יש לו עצות מעשיות לצעירים חרדים השוקלים מסלול דומה. "ההמלצה שלי - עשה לך רב. לך ותתייעץ עם הרב בצורה הטובה ביותר, לא במטרה לקבל תשובה ספציפית אלא באמת לסמוך. להבין שאני שואל כדי לקבל תשובה אמיתית".

לדבריו, הסוד טמון בבדיקת התאמה דו-צדדית. "צריך לעשות בדק בית, לראות אם אתה יכול באמת להיות חלק ולהשתלב. אני יכול להגיד שבמכללה, מפקדי היחידה הביאו את ראש ענף חרדים והשלוחה לא נבנתה על רגל אחת. הייתה אכפתיות. צריך לבדוק בכל מקום את ההיערכות של שני הצדדים. אם רוצים שמשהו יצליח באמת, חייבים לעשות אותו בצורה מיטבית ובריאה ביותר".