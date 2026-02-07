יהודית אשר, בת 44 מקהילת חסידות ויז'ניץ באלעד, נפטרה הבוקר (שבת) לאחר מאבק בן שבע שנים במחלת הסרטן - מאבק שהסתירה כמעט לחלוטין מסביבתה.

לפני כחודש הגיעה אשר לחתונת בתה במסירות נפש, נחושה שלא לפגוע בשמחה. המוזמנים שקיבלו ממנה מאור פנים לא ידעו את חומרת מצבה.

אשר נולדה בבני ברק לאביה, הרב אלעזר משה מרגליות, סמנכ"ל מוסדות ויז'ניץ בעיר. היא נישאה לבעלה מאיר, מחשובי חסידי ויז'ניץ באלעד, והקדישה את חייה לגידול ילדיה ולתמיכה בלימודי התורה של בעלה.

היא הותירה אחריה שמונה ילדים, מתוכם ארבעה שטרם נישאו. בחודש ניסן הקרוב עתיד אחד מבניה לחגוג בר מצווה, ובחודש סיון היה אמור להתחתן בן נוסף.

הלווייתה תתקיים הערב (מוצאי שבת) בשעה 21:30 מבית המדרש "צמח צדיק" ברחוב יהונתן בן עוזיאל באלעד.