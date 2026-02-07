שני צעירים חרדים - בני 20 ו-17 - נפצעו קל ביום שישי בתאונת דרכים באוקראינה כשהיו בדרכם לציון רבי נחמן מברסלב באומן.

הצעירים נסעו ברכב הסעות עם חמישה נוסעים נוספים כשהרכב ירד מהכביש ונפל לוואדי באזור צ'רנוביץ. צוות אמבולנס מקומי הגיע לזירה והעניק טיפול ראשוני לשני הפצועים.

בסיוע אנשי חב"ד מהאזור המשיכה הקבוצה לאומן, שם פנו למוקד הבינלאומי של איחוד הצלה לקבלת טיפול נוסף.

נפתלי פרקש, חובש איחוד הצלה באומן, סיפר כי אחד הצעירים סובל מחבלות ופציעות בראשו והשני נחבל בגפיו. שאר הנוסעים לא נפגעו.

באיחוד הצלה אוקראינה ציינו כי לרוב הנוסעים ברכב לא היה ביטוח רפואי, והזהירו: "חשוב לא להגיע לאוקראינה או לכל נסיעה בחו"ל ללא ביטוח רפואי - שימו לב שניתן לרכוש ביטוח רק לפני היציאה מהארץ".