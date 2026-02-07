סרן תומר אייגס ז"ל מחיפה הוא קצין המודיעין מיחידה 8200 שמת בנסיבות עלומות בכלא הצבאי, לפני כחמש שנים.

תומר היה בנם של רונית (מלודיסטה) ורון אייגס. הוא נולד בחיפה, ולו שתי אחיות גדולות. הוא למד בבית הספר הריאלי העברי בחיפה במשך 12 שנים, ובמקביל ללימודיו בבית הספר בין השנים 2015-2012 למד וסיים בהצלחה לימודי תואר ראשון במדעי המחשב באוניברסיטת חיפה.

משנת 2014 ועד לגיוסו לצה"ל עבד כמפתח תוכנה במחלקת מחקר ופיתוח בחברת הזנק בתל אביב. הוא נחשב לגאון מחשבים ולעילוי בתחומו.

תומר התגייס לחיל המודיעין במרץ 2016, שם שירת תחילה כקצין מקצוע אקדמאי (קמ"א), ובהמשך כקצין אקדמאי בכיר (קא"ב). בעת שירותו בחיל תרם רבות לביטחון המדינה, זכה בכמה תעודות הערכה ואף היה הרוח החיה בצוות שזכה בפרס ביטחון ישראל במעמד נשיא המדינה.

הוא נעצר ונחקר על ידי שב"כ בחשד לפגיעה חמורה בביטחון המדינה. הוא שהה חודשים בכלא 10, ובערב חג שבועות מאי 2021, מצא את מותו בנסיבות שלא התבררו עד היום.