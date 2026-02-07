פתח לתקווה. 27 פעמים נפגשו הפועל פתח תקווה ובני סכנין במסגרת שתי הליגות המקצועניות של ישראל בכדורגל, 15 פעמים מתוכן הן סיימו בתיקו, כולל כל חמשת המשחקים האחרונים ביניהן.

הערב (מוצאי שבת) כמעט ושוב השתיים נפרדו בתיקו.

פתח תקווה שכבשה 21 שערים, מתוך 37 העונה, במהלך המחצית הראשונה, עשתה זאת גם הערב, אך סכנין השוותה משער בדקה ה-55.

העולה החדשה מאם המושבות לא התייאשה ולא נשברה ומהר מאוד חזרה להוביל עם שער כעבור 4 דקות בלבד, בדקה ה-59.

היה זה למעשה שער חשוב עד מאוד עבור הקבוצה ממלאבס כשזה היה שער ניצחון שקבע 2:1 על סכנין באצטדיונה הביתי, אצטדיון דוחא, דבר שלא עשתה פתח תקווה מאז נובמבר 2008, שער שמקרב אותה עד מאוד לפלייאוף העליון כשהיא מבססת את עצמה במקום השישי בטבלת ליגת העל בכדורגל.

פתח תקווה מנצלת מעידה של מכבי נתניה שלא הצליחה לנצח את עירוני קריית שמונה מתחתית הטבלה, כשסיימה בתיקו 1:1.

למרות לוח המשחקים הקשה הרבה יותר, פתח תקווה שחזרה תוך עונה אחת בלבד מהליגה השניה, הליגה הלאומית, לליגת העל, לא רק שלא תרד העונה חזרה אלא מתקרבת לעשות דבר שלא עשתה מאז עונת 2001/02, אז שיחקה בפעם האחרונה בפלייאוף העליון של ליגת העל בכדורגל.