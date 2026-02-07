שר הביטחון לשעבר יואב גלנט התראיין הערב (מוצאי שבת) ב"פגוש את העיתונות" והגיב לטענות ראש הממשלה בנימין נתניהו במסגרת מסמכי התשובה של רה"מ למבקר המדינה.

"יש פה הנדסת תודעה, לוקחים גזרי דיונים, משפטים, מתקופות ארוכות, שמים אותם ביחד, הופכים אותם לידיעה. אני מכבד את מוסד ראש הממשלה, אני לא חשבתי שאני אאלץ לבוא לכאן לאולפן ולהגיד - יש לנו ראש ממשלה שקרן, ראש הממשלה משקר".

"אני רוצה להסביר מה זה שקר. אני שומע בדרכי אתמול בחדשות את ראש הממשלה אומר 'אני לפחות 10 פעמים יצאתי נגד עמדות מערכת הביטחון'. הוא נותן שלוש דוגמאות - הדוגמה הראשונה, גיוס המילואים ב-7 באוקטובר. אני ב-7 באוקטובר בשעה 9:00 בבוקר סיימתי את הערכת המצב עם צה"ל, נתניהו עוד לא הגיע לקריה".

"שם אמרתי שלושה דברים - דבר ראשון, 'אנחנו במלחמה'; דבר שני, 'תגייסו את כולם - סדיר ומילואים'; ודבר שלישי, 'תראו שהם הולכים גם לצפון וגם לדרום'. יצאתי לציבור, נתתי הסבר, וכשגמרתי את ההסבר הזה לציבור, כי הבנתי שהציבור מחכה למשהו - ראש הממשלה עוד לא הגיע לקריה. בדיונים הוא אומר 'אני קיבלתי החלטות ב-8 או ב-9 בבוקר', הוא לא היה שם".

"יש דבר אחד שהיה מבחינתי חציית הקו האדום, ודרך אגב זה לא זה שאני התייצבתי בפני הציבור ואמרתי את האמירה שלי ופוטרתי על זה, ולאחר מכן הדברים הגיעו לכך שהוחזרתי לתפקיד, לא זה שבר לי את האמון. מה ששבר לי את האמון זה כשראיתי שבזמן שצה"ל מובל על ידי הרמטכ"ל באומץ רב למרות הכישלון הגדול ב-7 באוקטובר; השב"כ מובל על ידי ראש השב"כ למרות הכישלון".

"בזמן שהם בחזית, נתניהו דוקר אותם בגב, וממריד את כל שרי הממשלה נגדם ואת כל זה מוציא לתקשורת. זה אותי לא עובר בסטנדרטים שלי, לא משנה מה יקרה איתי מבחינת העתיד. אצלי יש סדר עדיפויות - מדינת ישראל, מערכת הביטחון, צה"ל וכל הארגונים, ואחרי זה יואב גלנט. סדר העדיפויות של נתניהו הוא קודם כול נתניהו, אחרי זה הקואליציה שמתחזקת אותו ואחרי זה המדינה".