בריאיון מיוחד לירון אברהם בחדשות 12 סיפרו שישה שורדי שבי על התקופה הארוכה במנהרות חמאס ועל ההתמודדות שלהם במטרה לשרוד נפשית וגופנית.

שורדי השבי ששוחחו עם אברהם הם: אוהד בן עמי, בר קופרשטיין, אלקנה בוחבוט, שגב כלפון, מקסים הרקין ויוסף חיים אוחנה.

במהלך הריאיון נזכר אוחנה בשבת הראשונה שעשו כל השישה יחד, לאחר שהוא, מקסים הרקין ושגב כלפון הצטרפו לבר קופרשטיין, אלקנה בוחבוט ואוהד בן עמי, שהיו באותה מנהרה קודם לכן. אוחנה סיפר כי יומיים לאחר שהצטרפו למנהרה אחת הגיע יום שישי, והשלושה שהיו במנהרה קודם הזמינו את המצטרפים החדשים ל"טקס קבלת שבת".

"טקס שישי שהם היו עושים זה שהם היו עומדים ושרים, והם אמרו לנו: 'בואו, עושים קידוש של שישי'. ואנחנו - אוקיי, שמים נייר על הראש כמו כיפות".

"ואז נעמדים", המשיך אוחנה וסיפר, "ופתאום, משום מקום, צועקים את השירים. פתאום לצרוח שירים מהבית - זה היה רגע שבאמת... המקום רעד, ואמרנו: 'טוב שירדנו לכאן'".

"זה היה הדבר הכי מרגש ששמעת", הוסיף קופרשטיין.

שורדי השבי מספרים על החיבור לאמונה ולמורשת חדשות 12

בהמשך הריאיון שיתף אוהד בן עמי: "דיברנו בינינו ואמרנו: 'רגע, אולי יש לנו השגחה פרטית'. כי בעצם כל אחד עמד בסיטואציה שהוא יכול היה למות בשבעה באוקטובר. ואז אנחנו אומרים: 'רגע, אולי יש אלוהים בשמיים, הוא רוצה שנחיה. אבל אנחנו צריכים ללמוד לקח מסוים. אבל יש לנו השגחה פרטית, אנחנו נשרוד את זה, אנחנו נעמוד בזה, הוא שומר עלינו'. היינו מזכירים אחד לשני את הדבר הזה".

לשאלתו של ירון אברהם האם האמונה הייתה חזקה במנהרה, ענה שגב כלפון: "בטח, הגעתי למצב שתפרתי כיפות מהג'לביה של אוהד".

"רק שתבין", הוסיף בן עמי, "אני קיבוצניק. קיבוצניקים ודת זה שני דברים קוטביים לגמרי. אבל אני הרגשתי שאני חייב להגיד תודה על האוכל, על השתייה, על הרבה דברים. לא ידעתי איך - והם (החברים בשבי) פשוט לימדו אותי".

"כל מה שהיה מקשר אותנו לשורשים שלנו, ליהדות, זה היה הדבר הכי מחזק שיש", הוסיף כלפון. "אם זה קבלות שבת, אם זה חגים, אם זה 'שיר המעלות', אם זה כל דבר כזה או אחר. סליחות שהיינו עושים - זה מקשר אותך, זה נותן כוחות. אי אפשר להסביר את זה במילים".

ירון אברהם המשיך ושאל האם החוויה הקשה של השבעה באוקטובר לא מקשה על האמונה.

"אתה יודע כמה פעמים אני שומע את השאלה הזאת?", ענה בנחרצות מקסים הרקין. "איפה היה בורא עולם אם קרה השבעה באוקטובר? אז התשובה היא מאוד פשוטה: זה לא בורא עולם. כל מה שקרה בשבעה באוקטובר זו בחירה - נטו בחירה של בני אדם, ותוצאה של המעשים שלהם. לא צריך להפיל את זה על בורא עולם".