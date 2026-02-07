סוכנות הידיעות הפלסטינית "רשת קודס" דיווחה כי הרשויות הפלסטיניות שינו באופן מהותי את ספרי הלימוד בבתי הספר, בעקבות לחצים שהפעילו האיחוד האירופי ומדינת ישראל.

על פי הדיווח, השינויים התמקדו בתכנים העוסקים בזיכרון הלאומי הפלסטיני, סוגיית ירושלים, האסירים הביטחוניים והפליטים, ונעשו במטרה להסיר מסרים שנתפסו כמעודדי אלימות, ולהחדיר מסרים המעודדים דו־קיום בין העמים.

בין השינויים הבולטים, נמחק ההמנון הלאומי הפלסטיני מתוך ספר התרבות לכיתה א', והוסרה תמונה מספר לכיתה ב' שכללה בית סוהר, ניסיון בריחה והנחיה לשנן את שמות האסירים. כמו כן, שיר לאומי המדגיש את חשיבות ההגנה על המולדת וההקרבה למענה - הושמט.

בתוך כך, תיאורה של העיר יפו כ"עיר פלסטינית" הוסר. בנוגע לירושלים, הנוסח "אל־קודס בירת פלסטין" שונה ונכתב במקום זאת: "אל־קודס היא עיר הבירה של הדתות המונותאיסטיות ובירת פלסטין".

עוד נמסר כי המונח "ציוני" נמחק מכלל ספרי הלימוד, המילה "מג'אהיד" (לוחם ג'יהאד) הוחלפה ב"מֻדַאפִיע" (מגן), ונמחקה השאלה שהופיעה בעבר: "מה המסר שתשלח לבני עמנו בירושלים כדי לתמוך בעמידה האיתנה ובהתנגדות שלהם לכיבוש?".

גם התפילה "הו אללה, שמור על אל־קודס ופלסטין מהייהוד" שונתה, וכעת נוסחה הוא: "הו אללה, שמור על אל־קודס ופלסטין בשלום, הרחק מאיבה בין התושבים".

לבסוף דווח על שינויים בפרק העוסק בשואה, בהם תוספת תכנים המקדמים שיתוף פעולה ערבי־ישראלי והצגת האסלאם כדת המתנגדת לקיצוניות.