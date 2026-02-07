התיעוד הקשה מתוך 'יהיה טוב', כאן 11

בית המשפט התיר לפרסם בפעם הראשונה את שמו ותמונתו של הקצין, תומר אייגס, שעמד במרכז הפרשה שטלטלה את המדינה. מערכת התכנית יהיה טוב' עם עומרי אסנהיים בכאן 11 הגישה את הבקשה ותפרסם מחר תחקיר של עמרי אסנהיים עם כל המסמכים שהוסתרו, האירועים הרפואיים שלא דווחו, והכשלים שהביאו למותו של הקצין.

התכנית חושפת את התיעוד המצמרר ממצלמות האבטחה בכלא. תיעוד שממחיש את המחדל העצום שהסתיים במוות הטראגי, מול המצלמות.

מעצרו של הקצין נאסר לפרסום והתגלה רק לאחר שמת בתאו בכלא החדיש, 9 חודשים לאחר שנעצר במפתיע. הוא הואשם תחילה בפגיעה בביטחון המדינה וסיוע לאוייב, אך כעת מתגלה סיפור שונה לחלוטין. הוריו של הקצין נחשפים ומתראיינים בפעם הראשונה, ומספרים על בנם שהיה קצין כוכב ביחידת העילית של הצבא, מקצוען מבטיח שאף זכה בפרס ביטחון ישראל, ונזרק בין לילה לחקירות במרתפי השב"כ ולכלא הצבאי - עד לאותו לילה גורלי, האחרון בחייו.