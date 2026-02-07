פרשן חדשות 12 עמית סגל תקף הערב (מוצאי שבת) בתוכנית "פגוש את העיתונות", את אהוד ברק, בעקבות ההקלטות המזעזעות שנחשפו.

"יושב אהוד ברק עם עבריין מין מורשע ומדבר איתו על מיליון עולים, בניגוד לדוד בן גוריון שנאלץ להעלות לכאן את כל ה‘פרנקים’ ממרוקו ועיראק. עכשיו, הוא אומר, נוכל להקל את הגיור ולהביא לכאן מיליון מחבר העמים - כי הבלארוסיות יפות והישראלים ירצו להתחתן איתן, וככה נוכל להעדיף את האיכות על הכמות".

סגל המשיך ותקף את ברק גם על הקשר בינו לבין ג’פרי אפשטיין, ואמר כי "זה האיש שהקים את הקאמבק שלו לפוליטיקה עם הכסף המטונף של אפשטיין, והפך אותו לחבר - אחרי שהוא כבר הורשע בשידול קטינות לזנות".

לדברי סגל, באותן שנים ברק אף השתמש בכספו של אפשטיין כדי להתגונן מהטענות על הקשר ביניהם. "עם עור כזה עבה", סיכם סגל, "מי צריך בכלל עמוד שדרה".

בהקלטות שנחשפו נשמע ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק מתבטא באופן שנוי במחלוקת בנושאי דמוגרפיה, מוצא אתני ומדיניות הגירה.