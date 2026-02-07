ביום שני הבא תעלה בני הרצליה לשחק במסגרת חצי גמר גביע המדינה בכדורסל, כשתפגוש את הפועל העמק לקרב ישיר על הכרטיס המיוחל לגמר הגדול.

רגע לפני, הערב (מוצאי שבת) עשתה הרצליה היסטוריה אישית בליגת העל שבכדורסל, כשגברה על הפועל חולון בחוץ בתוצאה 87:76 ובכך רשמה ניצחון ליגה שביעי ברציפות, הרצף הכי ארוך שהיה לי אי פעם בליגת העל.

למעשה, רצף הניצחונות הנוכחי של הכחולים מהרצליה נפתח במשחק מול הסגולים מחולון בסיבוב הראשון.

אחרי שהשוו את הישג השיא שלהם מעונת 2007/8, רצף של שישה ניצחונות שנעצר לפני 16 שנים עם הפסד מול הפועל חולון, הערב הרצליה כבר עשתה היסטוריה של ממש כשניצחה בקלות את חולון המתדרדרת.

הרצליה עלתה ליתרון מבטיח כבר ברבע הראשון, אבל שמטה את כל הפער ברבע השני ואף נקלעה לפיגור קטן. אך הרצליה של השנה היא לא אחת שמוותרת בקלות ועם ריצת 9:0 לקחה את ההובלה בחזרה במהרה.

במחצית השניה הרצליה שוב איבדה מומנטום אך שוב קלעה כמות נקודות ללא מענה של היריבה המקומית, והפעם זה כבר היה יותר מדי עבור חולון.

זה נגמר עם 87:76 לזכות הרצליה שמאריכה את רצף הניצחונות לשבעה כאלה, הכי הרבה שלה ברצף אי פעם.