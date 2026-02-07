צחי הלוי הפתיע את לוסי אהריש בשידור חי רשת 13

המנחה והעיתונאית לוסי אהריש, עוררה השבוע סערה בעקבות המונולוג שבו פנתה לח"כיות טלי גוטליב ולימור סון הר מלך, סביב סוגיית האלימות בחברה הערבית והצבעת הערבים בבחירות הקרובות.

ביום שישי בעלה השחקן צחי הלוי הגיע לחזק אותה באולפן רשת 13: "אני אוהב אותך, אני מבטיח לך שאף אחד לא ישתיק אותך ואף אחד לא יפגע בך".

"אני מבטיח לך שאינשאללה בקרוב, כל אלו שרוצים את כולנו שותקים, מפוחדים, צייתנים, גזעניים - יעלמו לנו מהנוף", הוסיף.

בהתייחסות לסערה, אמרה אהריש: "אני חושבת שמה שאמרתי פשוט הוריד את המסכה לא ממני, אלא מכל האנשים הנאורים, הגזעניים, בדיוק כמו שאמרתם, אנחנו רוצים את הערבים שלנו שיגידו תודה ויסתמו את הפה שאנחנו נותנים להם לחיות פה, כי הם אורחים פה".

"זה בדיוק מה שמפחיד את הימין בישראל, נתניהו יודע טוב מאוד למה הוא הולך על הראש של הערבים כל פעם מחדש, כי הוא יודע שאם הערבים יצביעו למפלגות לא ערביות, לא למשותפת, אלא למפלגות ציוניות, זה יהיה הסכנה לשלטון הימין".