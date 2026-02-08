יצא לכם פעם לנסוע למקום לא מוכר, להסתבך בכביש או במחלף, ולגלות שאתם בדרך ההפוכה? לא נעים, ובטח כשזה מוסיף עוד שעה של סיבוב חזור.

אם אתם מהדור שזוכר מפות נייר או את המשפט "סליחה, איך מגיעים לתחנה המרכזית?", כנראה שאתם גם זוכרים את הבלבול.

אבל היום? כמעט אין מצב שנתבלבל. מי לא מפעיל וייז לפני היציאה לנסיעה? כל מאה מטר יש תזכורת לאן לפנות, מתי לפנות, ואיך להימנע מפקק.

ומה אם נאמר לכם שגם בזוגיות - זה די דומה?

במכון "עומק הקשר", שמלווה רווקים ורווקות במסע אל החתונה, גילו דבר מעניין: גם לנו יש WAZE פנימי. מנגנון רגשי פנימי שמנווט אותנו - לפעמים קדימה, ולפעמים… דווקא לאחור.

אחרי ליווי של מעל 2,000 רווקים ורווקות, הובילו נחמה ויהושע ביטקובר למסקנה: לא תמיד מה שמרגיש נכון - באמת מכוון אותנו ליעד.

אז מה זה בעצם "וייז פנימי"? אלו מחשבות, אמונות וניסיון חיים שהוטמעו בנו ומנהלים את בחירותינו - במיוחד כשאנחנו מתקרבים לדבר משמעותי כמו זוגיות.

כמו שוייז אמיתי מנווט אותנו בכבישים, גם הוייז הפנימי שלנו נותן "הוראות". אבל כאן, לפעמים ההוראות דווקא לא מדויקות: פחדים, חששות, ניסיון עבר - כל אלו יכולים להפעיל את מה שנקרא משפטי חסימה.

משפטים פנימיים כמו:

"אולי אני לא מספיק טובה"

"הוא בטח יעזוב אותי כמו הקודם"

"אם אני אהיה פגיעה - אפגע"

כל אלה גורמים לרבים וטובים לסובב את ההגה בדיוק כשזה מתחיל להתקרב. לא בגלל שמשהו לא בסדר בהם - אלא בגלל שהתוכנה הפנימית, כמו אפליקציה ישנה, צריכה עדכון.

בדיוק לשם כך נוצר הכנס הדיגיטלי החדש - "ה־WAZE לזוגיות".

בהובלת נחמה ויהושע ביטקובר, מייסדי מכון "עומק הקשר", הכנס יעסוק בדרך לזהות את המשפטים שחוסמים אותנו מבפנים, וללמוד איך משחררים אותם בצורה בריאה ומדויקת.

מדובר בהדרכה חד-פעמית, ללא עלות, המיועדת לרווקים ורווקות שכבר עושים דרך - אבל לא מצליחים להגיע ליעד.

"כשיש ניווט נכון - הדרך הופכת פשוטה יותר. לא כי אין פקקים, ולא כי אין עיקולים. אלא כי סוף סוף יודעים לאן נוסעים - ואיך מגיעים".

