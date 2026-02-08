זוכה פרס ישראל וחבר הכנסת לשעבר אלי אלאלוף הלך לעולמו הבוקר (ראשון) בגיל 80.

אלאלוף ז"ל, כיהן כח"כ מטעם מפלגת כולנו בכנסת ה-20 ושימש יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. בעבר ניהל גם את קרן רש"י.

יו"ר הכנסת אמיר אוחנה ספד לו: "קיבלתי בצער רב את הידיעה כי חה"כ לשעבר אלי אלאלוף הלך היום לעולמו. הוא היה איש טוב לב, בעל הדרת כבוד, לב רחום וחנון ובשל גינוניו האירופאיים ונועם הליכותיו הוא זכה לכבוד מכל חלקי הבית, וגם לכינוי החיבה 'הסנאטור'. מפעל חייו היה המאבק בעוני, עליו גם זכה בפרס ישראל. גם מי שחלק על תפיסותיו, התקשה שלא לאהוב אותו. כך גם אני, אהבתי אותו מאוד. בשם הכנסת, אני מבקש לשלוח תנחומים מעומק ליבי לג'יזל, אהבת חייו, לילדיו, למשפחתו ולמוקיריו הרבים. יהי זכרו ברוך ומנוחתו עדן".

יו"ר ש"ס הרב אריה דרעי ספד: "קיבלתי בצער רב את הבשורה על פטירתו של ח"כ לשעבר וחתן פרס ישראל אלי אלאלוף ז"ל. אלי היה איש של עשייה ולב גדול, שהקדיש את חייו למאבק בעוני ולדאגה לאוכלוסיות המוחלשות, והיה שותף אמיתי לערכיה החברתיים של תנועת ש"ס. על בסיס הדו"ח המקיף שחיבר לצמצום פערים בפריפריה, יזמנו בתנועת ש"ס את הקמת הרשות הלאומית למאבק בעוני, שאושרה לאחרונה בממשלה ובכנסת. משתתף בצער המשפחה ומוקיר תודה על מפעל חייו. יהי זכרו ברוך".

שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי יצחק וסרלאוף כתב "לא זכיתי להכירו אישית. אך הייתה לי הזכות להוקיר את דרכו במליאת הכנסת. דרכו הערכית והאנושית תמשיך ללוות אותנו עוד שנים רבות. משתתף בצער המשפחה ומחבק את יקיריו בשעה קשה זו. יהי זכרו ברוך".