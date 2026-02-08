היוצר נריה קרואני ולהקת הללו שחררו קליפ חדש ומרגש לשירים "אם אשכחך" ו"ירושלים", בעיבוד מחודש המיועד לרגע שבירת הכוס תחת החופה.

הקליפ, שצולם ובוים על ידי שמואל אלמליח, מבקש לשלב את המסורת היהודית עם עוצמה רגשית ואנרגטית המותאמת לרגע השיא בחופה. "הגרסה הזו נולדה כדי לתת לרגע 'שבירת הכוס' את העומק והאנרגיה שמגיעים לו. אתם מוזמנים לגלות בקליפ החדש שלנו - איך הופכים מסורת עתיקה להמנון של אהבה ובניין חדש", מסבירים בלהקה.

את ההפקה המוזיקלית הוביל אריאל גמליאל, שגם ניגן בגיטרות. בין המשתתפים בהפקה נמנים בניה מדליון (קלידים), אבישי ישר (תופים), דור אסרף (כלי נשיפה), נועם שפייר (קמנצ'ה), ואבי טל (מיקס ומאסטרינג).