אסתמה היא מחלה כרונית שפוגעת במיליוני אנשים ברחבי העולם - ילדים ומבוגרים כאחד. למרות זאת, רבים חיים עם תסמינים ללא אבחנה מדויקת או טיפול מיטבי. מומחה ריאות יכול לשנות את התמונה מקצה לקצה - ולהעניק שליטה אמיתית בתסמיני המחלה.

מהי אסתמה, וכיצד היא באה לידי ביטוי?

אסתמה היא דלקת כרונית של דרכי הנשימה, המתבטאת בהתקפים של קוצר נשימה, צפצופים, שיעול ממושך ולעיתים גם לחץ בחזה. ההתקפים יכולים להופיע בעקבות חשיפה לאבק, עשן, שינויי מזג אוויר, פעילות גופנית או מצבים נפשיים.

במהלך התקף אסתמה:

דרכי הנשימה מתכווצים

ריר מצטבר במעברים

החמצן מתקשה להגיע לריאות

אסטמה שאינה מטופלת כראוי עלולה להחמיר עם השנים, לפגוע באיכות החיים ואפילו לגרום לנזק בלתי הפיך לריאות. אבחון מדויק בשלב מוקדם יכול למנוע את כל אלה.

מתי לפנות למומחה ריאות - ולא להסתפק ברופא משפחה?

רופאי משפחה יכולים להעניק מענה ראשוני, אך מומחה ריאות הוא הגורם המתאים ביותר לאבחן אסתמה באופן מעמיק, להבדיל בינה לבין מחלות ריאה אחרות, ולהתאים טיפול ממוקד לפי סוג האסתמה ורמת החומרה.

מומחה ריאות יבצע סדרת בדיקות הכוללות:

תפקודי ריאה (ספירומטריה)

מדידת רמות חמצן ופחמן דו-חמצני

בדיקת תגובתיות של הסימפונות

הערכת טריגרים סביבתיים או אלרגניים

הוא גם יבחן את ההיסטוריה הרפואית, דפוסי ההתקפים, ותפקוד המטופל ביום־יום - כדי ליצור תכנית טיפול מקיפה שתשפר את איכות החיים בטווח הקצר והארוך.

מהם סוגי האסתמה השונים וכיצד מתאימים להם טיפול?

אסתמה אינה אחידה, ולמעשה קיימות מספר תת־צורות של המחלה:

אסתמה אלרגית - מופיעה אצל אנשים הסובלים מאלרגיות (אבק, פריחה, בעלי חיים) .

אסתמה על רקע פעילות גופנית - התקפים שמופיעים בזמן או לאחר מאמץ .

אסתמה לילית - שיעול וקוצר נשימה בלילה בלבד .

אסתמה קשה לטיפול - כאשר התרופות הסטנדרטיות אינן מספקות שליטה .

מומחה ריאות מתאים את הטיפול לסוג האסתמה: משאפים, סטרואידים, תרופות ביולוגיות חדשות או טיפול סביבתי מותאם. כל מקרה נבדק לגופו, מתוך הבנה כי טיפול נכון מתחיל באבחנה נכונה.

האם ילדים יכולים לסבול מאסתמה - ואיך מאבחנים אצלם?

בהחלט. ילדים רבים סובלים מקשיי נשימה חוזרים, והורים לא תמיד מזהים שמדובר באסתמה. שיעול טורדני בלילה, צפצופים, קוצר נשימה לאחר משחק או ריצה - כולם סימנים שכדאי לבדוק.

מומחה ריאות ילדים מיומן באבחון בגילים צעירים, תוך שימוש בבדיקות מותאמות, צפייה בהתנהגות הנשימה ושיחה עם ההורים. במקרים רבים, טיפול מוקדם באסתמה בילדות מונע התפתחות של בעיות נשימה כרוניות בבגרות.

הטיפול בילדים מותאם למינונים בטוחים, עם בקרה מלאה ותמיכה הורית לאורך הדרך.

אסתמה לא חייבת לנהל אתכם - אפשר לנהל אותה

התקדמות הרפואה מאפשרת כיום לרוב החולים באסתמה לחיות חיים רגילים, פעילים, ואפילו לעסוק בספורט. הסוד הוא בשילוב של אבחון נכון, מעקב מקצועי קבוע, והתאמה אישית של הטיפול.

באמצעות ביקור אצל מומחה, ניתן להבין מהי בדיוק דרגת האסתמה שלכם, לקבל הדרכה מדויקת לשימוש במשאפים, לזהות טריגרים ולהפחית חשיפה ולמנוע התקפים חמורים

אסטמה לא נעלמת מעצמה - אך בהחלט ניתנת לשליטה. בעזרת מומחה ריאות, טיפול מתאים ומעקב רציף - ניתן לחיות עם המחלה, ולא לתת לה לנהל את החיים.