רשות התחרות הודיעה היום (ראשון) לחברת אל-על כי בכוונת הממונה לקבוע שהחברה הייתה בעלת מונופולין בטיסות נכנסות ויוצאות לישראל החל מה-7 באוקטובר 2023 ועד סוף חודש מאי 2024, וכי בתקופה זו קבעה רמת מחירים “מופרזת ובלתי הוגנת" על טיסותיה.

הרשות מסרה כי בכוונת הממונה להטיל על אל-על את הקנס המקסימלי הקבוע בחוק - 121 מיליון שקלים - כאשר הקביעה והטלת העיצום כפופות לשימוע.

ברשות התחרות הזכירו כי המתקפה הרצחנית של חמאס והמלחמה השפיעו באופן קשה על ענף התעופה: חברות תעופה זרות ביטלו את טיסותיהן לישראל בזו אחר זו, והיצע הטיסות הצטמצם באופן מיידי. בתקופה זו, אל על לצד ארקיע וישראייר היו מהחברות הבודדות שהמשיכו לטוס לאורך הלחימה. ברשות ציינו כי אזרחים רבים ביקשו לחזור לישראל במהירות, בין היתר לצורך התייצבות לצווי 8 וחזרה לבתיהם, ובמקביל נוסעים רבים ביקשו לצאת מהארץ מחשש להסלמה.

לפי הרשות, ימים אחדים אחרי המתקפה נשלחה פנייה לאל על שבה הובהר שעליה לפעול בזהירות ולהימנע מניצול מצוקת הצרכנים בנסיבות הביטחוניות. בינואר 2024 נפתחה בדיקה, במסגרתה נאסף מידע נרחב מאל על, שכלל נתונים על מיליוני כרטיסי טיסה שנמכרו בתקופת המלחמה ובתקופה מקבילה בשנה שקדמה לה.

מממצאי הרשות עולה כי נתח השוק של אל על בקרב הנוסעים שטסו לישראל וממנה ערב 7 באוקטובר עמד על כ-20%, ותוך ימים ספורים עלה ליותר מ-70% מכלל הנוסעים. עוד נטען כי במהלך חודשי המלחמה הראשונים אל על הטיסה למעלה מ-50% מכלל הנוסעים בטיסות נכנסות ויוצאות. לפי הרשות, בחינת נתוני נתחי השוק לפי יעדים מעלה כי אל על הייתה בעלת מונופול בלפחות 38 מתוך 53 הקווים שהפעילה אז.

באשר למחירים, הרשות דיווחה כי תוצאות הבדיקה מצביעות על עליית מחירים לכל היעדים המרכזיים אליהם טסה אל על, כאשר עבור היעדים העיקריים בתקופת המלחמה עליית המחיר הממוצעת נעה בין 6% ל-31%, ובאופן ממוצע מחיר הכרטיס עלה בכ-16%. עוד צוין כי בטיסות שהמריאו בתפוסה לא מלאה (מתחת ל־85%) במחלקת תיירים, עליית המחיר עמדה על 25%, וכי 16% מנוסעי אל על בתקופה הנבחנת טסו בטיסה בתפוסה של עד 85% במחלקת תיירים.

במכתב השימוע והודעה על כוונת חיוב נכתב: "עליית המחירים שנצפתה כמתואר לעיל לאחר השבעה באוקטובר, כאשר שולטים על פרמטרים אחרים שמשפיעים על המחיר, היא עליה גבוהה באופן ניכר שלא נמצא לה צידוק לגיטימי, אשר בשילוב עם מאפייני המוצר, הן מצד ההיצע והן מצד הביקוש ומאפייני השוק, כפי שיפורט בהמשך, היא בלתי הוגנת ומצדיקה אכיפה בגינה".

עוד נכתב כי "ככל שפערי הכוחות בין הצדדים גדולים יותר...כך שלצרכנים לא עמדה אלטרנטיבה אמיתית לרכישת המוצר, תיטה הרשות לראות בגביית מחירים הגבוהים באופן משמעותי מהמחירים שהיו נגבים בתנאי תחרות כפעולה לא הוגנת מצד בעל המונופולין".

חברת אל על דחתה את הטענות לפיהן גבתה מחירים מופרזים במהלך תקופת הלחימה. בהודעתה נמסר כי גם אם תתקבל עמדת רשות התחרות, שלפיה המחירים עלו בממוצע ב-16% במחלקות תיירים ופרימיום - מדובר בנתון שגוי לשיטתה.

אל על הדגישה כי "אין תקדים לקביעה שעליית מחיר כזו משקפת תמחור מופרז" והוסיפה כי תציג את עמדתה המלאה בשימוע ובכל פורום משפטי רלוונטי. החברה הביעה ביטחון בכך שעמדתה תתקבל.